EUA e Israel discutem envio de forças especiais ao Irã para sequestrar urânio enriquecido

247 - Os Estados Unidos e Israel discutiram o envio de forças especiais ao Irã para apreender estoques de urânio altamente enriquecido em uma fase posterior do conflito, informou o portal Axios neste domingo (8), citando quatro fontes familiarizadas com o assunto.

O presidente dos EUA, Donald Trump, já havia afirmado anteriormente que militares americanos poderão ser enviados ao Irã no futuro para apreender o urânio enriquecido do país.

A administração dos EUA discutiu duas possíveis opções em relação ao urânio, segundo a reportagem, que cita uma autoridade americana não identificada. Ou o material seria completamente removido do Irã, ou especialistas em armas nucleares seriam levados ao local para diluí-lo ali mesmo. A missão provavelmente envolveria cientistas da Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA), de acordo com o Axios.

Esse tipo de operação estava entre as opções apresentadas a Trump antes do início do conflito, informou o Axios, citando duas fontes.

Trump e seus assessores estão considerando seriamente a opção de enviar forças especiais ao Irã para missões específicas, acrescenta a reportagem, citando uma autoridade de defesa israelense.

Petróleo

A administração do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, quer obter controle total das reservas de petróleo do Irã, afirmou o diretor-executivo do Conselho de Domínio Energético Nacional da Casa Branca (NEDC), Jarrod Agen.

“Este é um jogo de longo prazo, porque o que queremos fazer é tirar reservas de petróleo tão massivas do Irã das mãos de terroristas… No fim das contas, não teremos mais que nos preocupar com essas questões no Estreito de Ormuz, porque vamos tirar todo o petróleo das mãos de terroristas”, disse Agen à Fox News na sexta-feira (6).

Em 28 de fevereiro, os Estados Unidos e Israel lançaram ataques contra alvos no Irã, incluindo na capital, Teerã, causando danos e vítimas civis. O Irã respondeu atingindo território israelense e instalações militares dos EUA no Oriente Médio. (Com informações da Sputnik).