Guerra no Irã provoca 57 cancelamentos de voos no aeroporto de Guarulhos em São Paulo

247 - O Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, acumula 57 cancelamentos de voos — entre pousos e decolagens — com destino ao Oriente Médio desde sexta-feira (28). As suspensões nas operações ocorreram após a intensificação do conflito na região, que passou a afetar rotas internacionais operadas a partir do Brasil.

Somente neste sábado (7), seis voos da companhia aérea Qatar Airways foram cancelados no aeroporto paulista. A empresa opera ligações entre Guarulhos e Doha, capital do Catar, uma das rotas impactadas pela situação de instabilidade no Oriente Médio.

Até sexta-feira (6), os voos na rota entre São Paulo e Doha já somavam 44 cancelamentos desde o início do conflito. As operações da Emirates também sofreram impactos. A companhia aérea, que realiza voos entre Guarulhos e Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, registrou sete cancelamentos no mesmo período.

As companhias aéreas responsáveis pelas rotas ainda não divulgaram novos detalhes sobre eventuais ajustes nas programações de voos.

A situação também afetou operações no Rio de Janeiro. No Aeroporto Internacional Tom Jobim, conhecido como Galeão, foram registrados 17 cancelamentos de voos — entre chegadas e partidas — desde o início da guerra no Oriente Médio.

Apesar das interrupções recentes, a previsão é que os voos com destino a Dubai a partir do Galeão sejam retomados na madrugada de domingo (8).

Diante das alterações nas programações, as companhias aéreas recomendam que passageiros com viagens previstas para destinos no Oriente Médio verifiquem previamente o status dos voos diretamente com as empresas antes de se dirigirem aos aeroportos.