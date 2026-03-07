Viagem de Lula aos EUA está suspensa devido à guerra no Irã, diz ministro

247 - A viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva aos Estados Unidos, prevista para a segunda quinzena de março, foi suspensa em razão do conflito armado envolvendo o Irã. A informação foi confirmada pelo ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro.

A declaração foi feita nesta sexta-feira (6), em Cuiabá, após um evento. Questionado por jornalistas sobre quando deixará o ministério para disputar as eleições, Fávaro afirmou que aguardava uma definição do presidente porque estava previsto que ele participaria da viagem oficial aos Estados Unidos.

“Não sei exatamente (a data de saída). Eu estou aguardando a decisão do presidente Lula, que tinha me pedido para fazer mais uma viagem internacional com ele, aos Estados Unidos. A gente está em plena negociação, como vocês sabem, por conta das tarifas dos Estados Unidos, apesar de já ter reduzido, mas temos ainda muitos assuntos a serem tratados com os EUA. Ele me pediu que o acompanhasse nessa viagem, que deveria ser na segunda quinzena de março, mas em função da guerra essa agenda foi suspensa”, afirmou.

O ministro acrescentou que, com o cancelamento da viagem, sua permanência no cargo depende da decisão do presidente. “Portanto, já não terá a viagem internacional. Eu fico pela demanda do presidente”, disse.

A agenda presidencial estava prevista para começar no domingo (16). Entre os compromissos programados havia um evento em Washington voltado à promoção da carne bovina brasileira no mercado norte-americano.

O encontro foi organizado pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec) e pela Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) e está marcado para ocorrer no hotel The St. Regis Washington.

O jantar deve reunir representantes da indústria brasileira, importadores dos Estados Unidos, integrantes do governo norte-americano e convidados ligados ao comércio e ao setor de alimentos. Apesar da suspensão da viagem do presidente, o evento permanece na programação.