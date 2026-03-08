Bombardeios israelenses a instalações de petróleo em Teerã geram risco de chuva ácida

247 - As Forças de Defesa de Israel (IDF) anunciaram neste domingo (8) um ataque contra várias instalações de armazenamento de petróleo em Teerã.

“A Força Aérea de Israel, com orientação da inteligência das Forças de Defesa de Israel, atingiu há pouco tempo várias instalações de armazenamento de combustível em Teerã”, afirmou o exército israelense em comunicado.

Instalações de armazenamento de petróleo nas cidades iranianas de Teerã e Alborz foram atingidas por ataques aéreos, e as autoridades iranianas adotaram medidas para garantir o abastecimento de combustível nessas cidades, informou a National Iranian Oil Refining and Distribution Company (NIORDC).

Mais cedo, a agência iraniana Fars News Agency informou que os Estados Unidos e Israel haviam atacado uma instalação de armazenamento de petróleo no sul de Teerã.

“Devido a um ataque inimigo à infraestrutura energética do país na noite de sábado, 7 de março, várias instalações de armazenamento de petróleo em Teerã e Alborz foram atingidas por mísseis. Equipes de bombeiros estão atualmente trabalhando para conter e extinguir o incêndio”, afirmou a empresa em comunicado, citado pela emissora estatal iraniana.

Mais cedo, no sábado, o Channel 13 e outros meios de comunicação israelenses informaram que a Força Aérea de Israel atacou instalações petrolíferas próximas a Teerã pela primeira vez.

A agência iraniana ISNA informou então que os Estados Unidos e Israel realizaram um ataque contra uma instalação de armazenamento de petróleo ao sul da capital iraniana.

De acordo com o Financial Times, após os ataques, moradores de Teerã foram alertados a permanecer em casa para evitar possível exposição à chuva ácida.

Em 28 de fevereiro, os Estados Unidos e Israel lançaram ataques contra alvos no Irã, incluindo na capital, Teerã, causando danos e vítimas civis. O Irã respondeu atingindo território israelense e instalações militares dos EUA no Oriente Médio.

Inicialmente, Estados Unidos e Israel afirmaram que seu ataque “preventivo” era necessário para conter a suposta ameaça representada pelo programa nuclear iraniano, mas logo deixaram claro que desejam ver uma mudança de poder no Irã.

O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, foi morto no primeiro dia da operação militar. A República Islâmica declarou 40 dias de luto. (Com informações da Sputnik).