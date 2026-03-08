Papa Leão XIV pede fim da violência e defende diálogo no Oriente Médio

247 - O papa Leão XIV fez um apelo público pelo fim da violência no Oriente Médio e pediu esforços renovados para abrir espaço ao diálogo entre as nações e os povos da região. A declaração foi feita durante a oração do Angelus na Praça de São Pedro, no Vaticano, em meio à crescente tensão envolvendo o Irã e outros países do Oriente Médio, relata a Al Jazeera.

Segundo o líder da Igreja Católica, continuam chegando notícias profundamente preocupantes sobre a escalada do conflito. Ao comentar a situação, o pontífice afirmou que a intensificação das hostilidades tem alimentado sentimentos de medo e ódio, além de aumentar o risco de que a crise se amplie para outras áreas do Oriente Médio.

O papa também expressou apreensão com a possibilidade de que o confronto se espalhe para países vizinhos, citando especialmente o Líbano. Para ele, a continuidade das ações militares pode provocar consequências ainda mais graves para a estabilidade regional.

Em sua mensagem, o pontífice destacou a necessidade urgente de interromper os ataques e criar condições para negociações. “Levantemos nossa humilde oração ao Senhor para que o rugido das bombas cesse, que as armas se calem e que se abra espaço para o diálogo no qual as vozes dos povos possam ser ouvidas”, declarou.

O apelo foi feito diante de milhares de fiéis reunidos na Praça de São Pedro. A fala reforça a posição do Vaticano em defesa da paz e da busca por soluções diplomáticas para conflitos internacionais, especialmente em regiões marcadas por tensões prolongadas.