Trump: novo líder supremo do Irã "não durará muito" sem aprovação dos EUA

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o próximo líder supremo do Irã “não vai durar muito” caso não obtenha aprovação de Washington para assumir o cargo após o assassinato do aiatolá Ali Khamenei em um ataque aéreo. As declarações foram dadas durante entrevista à emissora norte-americana ABC News.

Segundo Trump, qualquer sucessor que venha a ocupar o posto mais alto da estrutura política e religiosa iraniana dependeria, na prática, de um aval dos Estados Unidos para se manter no poder. “Ele vai ter que obter aprovação nossa”, declarou o presidente dos Estados Unidos. “Se ele não obtiver aprovação nossa, ele não vai durar muito".

As declarações ocorreram no momento em que o órgão clerical responsável pela escolha do líder supremo no Irã estaria avançando no processo de sucessão. De acordo com informações divulgadas no país, o conselho religioso encarregado da decisão já teria realizado uma votação interna e deverá anunciar em breve o nome do sucessor de Ali Khamenei.