      Trump: novo líder supremo do Irã "não durará muito" sem aprovação dos EUA

      Presidente dos Estados Unidos afirma que sucessor de Ali Khamenei precisa de aval de Washington

      Presidente dos EUA, Donald Trump 27/02/2026 REUTERS/Elizabeth Frantz (Foto: REUTERS/Elizabeth Frantz)

      247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que o próximo líder supremo do Irã “não vai durar muito” caso não obtenha aprovação de Washington para assumir o cargo após o assassinato do aiatolá Ali Khamenei em um ataque aéreo. As declarações foram dadas durante entrevista à emissora norte-americana ABC News.

      Segundo Trump, qualquer sucessor que venha a ocupar o posto mais alto da estrutura política e religiosa iraniana dependeria, na prática, de um aval dos Estados Unidos para se manter no poder. “Ele vai ter que obter aprovação nossa”, declarou o presidente dos Estados Unidos. “Se ele não obtiver aprovação nossa, ele não vai durar muito".

      As declarações ocorreram no momento em que o órgão clerical responsável pela escolha do líder supremo no Irã estaria avançando no processo de sucessão. De acordo com informações divulgadas no país, o conselho religioso encarregado da decisão já teria realizado uma votação interna e deverá anunciar em breve o nome do sucessor de Ali Khamenei.

