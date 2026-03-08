Guerra de Trump no Irã eleva preço da gasolina nos EUA e Casa Branca alega "ganho de longo prazo"

247 - A escalada da guerra envolvendo o Irã já começa a provocar efeitos diretos no mercado de energia dos Estados Unidos, com aumento nos preços da gasolina. A secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que a elevação dos combustíveis é consequência do conflito, mas classificou o impacto como temporário, segundo informações divulgadas pela CNN.

Ao comentar o tema, Leavitt argumentou que o encarecimento dos combustíveis seria um efeito passageiro diante dos objetivos estratégicos do governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, no Oriente Médio. “Esta é uma disrupção de curto prazo para um ganho de longo prazo ao eliminar o regime terrorista iraniano e finalmente acabar com suas restrições ao livre fluxo de energia no Oriente Médio e no Estreito de Ormuz”, declarou.

A porta-voz também mencionou os impactos do conflito na circulação de navios petroleiros na região. O secretário de Energia dos Estados Unidos, Chris Wright, afirmou que um navio petroleiro conseguiu atravessar o Estreito de Ormuz cerca de 24 horas antes de sua declaração. Em condições normais, cerca de 60 ou mais embarcações passam pela rota diariamente.

Segundo Leavitt, o governo norte-americano também busca novas alternativas para garantir o abastecimento energético. Ela afirmou que Trump está “recorrendo ao nosso novo mercado na Venezuela”, após os Estados Unidos sequestrarem o presidente do país, Nicolás Maduro.

A porta-voz reiterou que o aumento nos preços da gasolina e do petróleo seria apenas temporário. “Esta é uma disrupção de curto prazo. Estamos vendo um leve aumento nos preços do petróleo e da gasolina, mas, no fim das contas, eliminar o regime iraniano será algo positivo para a indústria do petróleo, e esses preços vão voltar a cair”, afirmou.