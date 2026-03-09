Irã alerta porta-aviões USS Gerald R. Ford e diz que navio está “na mira”

247 - O Irã afirmou que acompanha de perto a possível aproximação do porta-aviões norte-americano USS Gerald R. Ford na região e advertiu que o navio está sob vigilância das forças militares iranianas. Autoridades da Guarda Revolucionária Islâmica destacaram que qualquer presença militar considerada hostil nas proximidades do território iraniano poderá provocar reação das forças de defesa do país.

As informações foram divulgadas pela emissora iraniana HispanTV, que relatou declarações de comandantes militares iranianos sobre o monitoramento da movimentação do navio de guerra dos Estados Unidos.De acordo com o brigadeiro-general Majid Mousavi, comandante da Força Aeroespacial da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC), as tropas iranianas estão acompanhando atentamente a situação e aguardam a chegada do porta-aviões ao perímetro que consideram estratégico. Segundo ele, as forças armadas do país permanecem em estado de prontidão diante do deslocamento da embarcação.

“O porta-aviões Gerald Ford está se aproximando da região. Estamos aguardando que ele alcance o perímetro designado”, declarou Mousavi no domingo, ao comentar relatos sobre a possível presença do navio militar em águas próximas ao território iraniano.

O USS Gerald R. Ford é o principal navio de sua classe e considerado um dos mais avançados da Marinha dos Estados Unidos. A embarcação integra a nova geração de porta-aviões norte-americanos, equipada com tecnologia de ponta e sistemas de combate de alta capacidade.

Autoridades iranianas reiteraram que qualquer presença militar estrangeira considerada hostil nas proximidades de suas fronteiras será acompanhada de forma rigorosa pelas forças armadas do país. Segundo essas autoridades, esse tipo de movimentação poderá desencadear uma resposta militar iraniana.

Nos últimos dias, segundo relatos divulgados por fontes iranianas, forças navais do país realizaram ataques com mísseis e drones contra o porta-aviões norte-americano Abraham Lincoln, o que teria levado o grupo de ataque a recuar em direção a áreas próximas às águas territoriais do Irã.