Irã afirma que continuará a se defender de agressão dos EUA e Israel

247 - Apesar das afirmações de autoridades norte-americanas no domingo (15) de que haverá um desfecho relativamente rápido para a guerra, o Irã afirma que continuará a se defender.

O Irã rejeita a ideia de negociações imediatas. O ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araqchi, afirmou que o país não solicitou negociações.

“Nunca pedimos um cessar-fogo e nunca pedimos sequer negociações”, declarou à CBS no programa Face the Nation. “Estamos prontos para nos defender pelo tempo que for necessário.”

Com a escalada militar e a incerteza sobre a segurança da principal rota energética do Golfo, investidores permanecem cautelosos enquanto a guerra continua a pressionar mercados globais e cadeias de abastecimento de energia.