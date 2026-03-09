China afirma que escolha do líder supremo do Irã é assunto interno

247 - A China afirmou que a escolha de Mojtaba Khamenei como novo líder supremo do Irã deve ser tratada como um assunto interno do país. A declaração foi feita por autoridades chinesas após questionamentos sobre a posição de Pequim em relação à sucessão na liderança iraniana.

A informação foi divulgada originalmente pela rede Al Jazeera. O Ministério das Relações Exteriores da China reagiu à decisão iraniana com cautela diplomática, reiterando o princípio de não interferência em assuntos internos de outros Estados.

Durante uma coletiva de imprensa, o porta-voz do ministério, Guo Jiakun, afirmou que a decisão segue o marco institucional iraniano. “Esta é uma decisão tomada pelo lado iraniano com base em sua Constituição”, declarou.

A posição oficial de Pequim reforça a tradicional política externa chinesa de respeito à soberania e à autodeterminação dos países. Ao comentar a sucessão na liderança iraniana, o governo chinês evitou avaliações políticas ou julgamentos sobre o processo interno.

Na véspera da declaração do porta-voz, o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, também se manifestou sobre o tema. O chanceler defendeu que a comunidade internacional respeite a soberania do Irã e alertou contra tentativas externas de alterar o sistema político do país.

“Planejar uma ‘revolução colorida’ ou buscar mudança de governo não encontrará apoio popular”, afirmou Wang Yi.

A reação chinesa ocorre em meio a atenção internacional sobre a sucessão na liderança iraniana. Ao enfatizar o respeito à Constituição do Irã e à sua soberania nacional, Pequim reforçou sua posição diplomática de não ingerência em processos políticos internos de outros países.