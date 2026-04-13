China anuncia pacote de medidas para reforçar laços com Taiwan

247 - A China anunciou um pacote com 10 políticas e medidas voltadas a fortalecer os laços com Taiwan, com iniciativas que abrangem comércio, infraestrutura, viagens e cultura para ampliar o intercâmbio entre os dois lados do Estreito. O plano busca impulsionar a cooperação bilateral e promover o desenvolvimento integrado entre as regiões.

A informação foi divulgada pela agência Xinhua neste domingo (12), após anúncio do Gabinete de Trabalho de Taiwan do Comitê Central do Partido Comunista Chinês (PCCh). As medidas foram apresentadas após um encontro entre o presidente Xi Jinping e Cheng Li-wun, líder do partido Kuomintang (KMT).

O pacote inclui a proposta de criação de um mecanismo regular de comunicação entre o PCCh e o KMT, com base no Consenso de 1992 e na oposição à independência de Taiwan. Segundo o comunicado oficial, os dois lados adotarão “medidas mais enérgicas” para ampliar a interação e a integração.

Infraestrutura, viagens e comércio

Entre as medidas anunciadas, estão planos para fortalecer a infraestrutura nas áreas costeiras da província de Fujian, incluindo a possibilidade de compartilhamento de recursos como água, eletricidade e gás com as ilhas de Kinmen e Matsu, além da construção de pontes marítimas, quando viável.

O governo também prevê a retomada de voos diretos de passageiros entre cidades da China continental e Taiwan, incluindo rotas para Urumqi, Xi'an, Harbin, Kunming e Lanzhou. A cidade de Kinmen poderá utilizar um novo aeroporto em construção em Xiamen, com previsão de operação até o final de 2026.

No campo comercial, as medidas incluem a facilitação da entrada de produtos agrícolas e pesqueiros de Taiwan no mercado continental, desde que atendam aos padrões sanitários, além da ampliação de participação em feiras comerciais e criação de novos canais de venda.

Também está prevista a simplificação de procedimentos para registro de fabricantes de alimentos taiwaneses e incentivo à atuação de micro, pequenas e médias empresas no mercado continental. Segundo Wu Chia-ying, representante empresarial citado no comunicado, as medidas ajudam a reduzir custos e ampliar o acesso ao mercado.

Juventude e cultura

O pacote também contempla a criação de uma plataforma institucionalizada de intercâmbio entre jovens dos dois lados do Estreito, com a previsão de visitas anuais de grupos de Taiwan à China continental.

Para fortalecer os vínculos culturais, o governo permitirá a exibição de produções audiovisuais taiwanesas no continente e incentivará a participação de residentes de Taiwan na indústria de microdramas. A retomada de viagens individuais de residentes de Xangai e Fujian para Taiwan também está prevista.

Wu Ping-chang, de Taiwan, que trabalha com serviços para jovens em Xiamen, sentiu-se encorajada pelas políticas. "Com mais oportunidades e confiança, espero levar histórias da China continental para a produção de peças teatrais no futuro, permitindo que o público de ambos os lados veja intercâmbios mais autênticos e calorosos", disse Wu.

O comunicado também observou que a China continental promoverá a retomada de viagens individuais para Taiwan para residentes de Xangai e Fujian.

Um projeto piloto que permitia a cidadãos da China continental visitar Taiwan foi implementado em 2011, mas foi suspenso em 2019 — alguns anos depois de o Partido Democrático Progressista, de tendência separatista, ter chegado ao poder em Taiwan e intensificado os planos para buscar a "independência de Taiwan".

Sheng Jiuyuan, diretor do centro de estudos taiwaneses da Universidade Jiao Tong de Xangai, disse à Xinhua que o efeito cumulativo dessas medidas pode remodelar o padrão das trocas entre os dois lados do Estreito.

"A integração bilateral através do Estreito, baseada em melhorias tangíveis nos meios de subsistência das pessoas, lançará uma base ampla e duradoura de apoio público e fomentará uma profunda confiança mútua", disse Sheng.

Especialistas citados no comunicado avaliam que o conjunto de medidas pode impactar significativamente a dinâmica das relações bilaterais. Sheng Jiuyuan afirmou que a integração baseada em melhorias concretas nas condições de vida pode ampliar o apoio público e fortalecer a confiança mútua entre os dois lados do Estreito.