(Ampliação) Xi Jinping se reúne com líder do KMT, Cheng Li-wun

CGTN – O secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista da China (PCCh), Xi Jinping, se reuniu na manhã desta sexta-feira (10) com Cheng Li-wun, presidente do partido Kuomintang Chinês (KMT), em Beijing.

Xi deu as boas-vindas à visita de Cheng e sua delegação. Ele destacou que o reencontro entre os líderes dos dois partidos, após uma década, tem grande importância para o desenvolvimento das relações entre os dois partidos e entre os dois lados do estreito de Taiwan.

Segundo o líder do PCCh, os compatriotas de ambos os lados pertencem à mesma nação chinesa. O povo de todas as etnias, incluindo os compatriotas de Taiwan, construíram juntos um Estado multinacional unificado, escreveram juntos a gloriosa história da China, criaram juntos a brilhante civilização chinesa, cultivaram juntos o grande espírito nacional, além de forjar a convicção comum de que o território é indivisível, o Estado não pode ser desestabilizado, a nação não pode ser dividida e a civilização não pode ser interrompida, fortalecendo continuamente a nação chinesa e fazendo a civilização chinesa perdurar ininterruptamente.

Xi enfatizou que, independentemente das mudanças na situação internacional ou na situação do estreito de Taiwan, a tendência da revitalização da nação chinesa não mudará.

“Queremos, com base na política comum de aderir ao “Consenso de 1992” e opor-se à “independência de Taiwan”, trabalhar juntos com os diversos partidos políticos, grupos e personalidades de todos os setores da sociedade de Taiwan, incluindo o Kuomintang, para fortalecer o intercâmbio e o diálogo, em prol da paz entre os dois lados do estreito, do bem-estar dos compatriotas e da revitalização nacional, mantendo o futuro das relações entre os dois lados do estreito firmemente nas mãos do próprio povo chinês”, apontou ele.

No encontro, Xi Jinping também apresentou quatro pontos sobre o desenvolvimento das relações entre os dois lados do estreito: persistir na identificação correta para promover a sintonia espiritual, persistir no desenvolvimento pacífico para proteger o lar comum, persistir no intercâmbio e na integração para aumentar o bem-estar da população e persistir na luta unida para realizar a revitalização da nação chinesa.

Por sua vez, Cheng Li-wun afirmou que os povos do dois lados do estreito pertencem à mesma nação chinesa, foram ambos influenciados pela cultura chinesa, são todos chineses de uma mesma família, e devem, portanto, se unir para promover a proposta do Dr. Sun Yat-sen de revitalizar a China.

Segundo ela, os dois partidos, o PCCh e o KMT, devem manter a base política comum do “Consenso de 1992” e da oposição à “independência de Taiwan”, fortalecer a confiança política mútua, desempenhar a função de plataforma de comunicação e empenhar-se na preservação da história chinesa e na promoção da cultura chinesa. Também devem impulsionar o intercâmbio e a cooperação entre os dois lados do estreito em todos os domínios, apoiar o intercâmbio entre os jovens, aumentar o bem-estar comum da população, impulsionar o desenvolvimento pacífico das relações através do estreito, criar um futuro promissor para essas relações e concretizar a revitalização da nação chinesa.

Convidada pelo Comitê Central do PCCh e por Xi, Cheng é a primeira presidente do KMT a liderar uma delegação à parte continental da China na última década. A delegação visitou a província de Jiangsu e Shanghai antes de chegar a Beijing.

Fonte: CMG