China e Irã reforçam diálogo em meio a incertezas sobre negociações com os EUA

247 - A intensificação das tensões no Oriente Médio levou China e Irã a reforçarem o diálogo diplomático, em meio a sinais contraditórios sobre possíveis negociações entre Teerã e Washington. A conversa telefônica entre os chanceleres dos dois países ocorre em um momento marcado por escalada militar e incertezas políticas.

Segundo reportagem do Global Times, o ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, conversou com seu homólogo iraniano, Seyed Abbas Araghchi, destacando a necessidade de resolver os conflitos por meio de negociações. Wang afirmou que as disputas mais sensíveis devem ser tratadas com diálogo e pediu que todas as partes envolvidas aproveitem as oportunidades para iniciar conversas de paz o quanto antes.

Durante o contato, Araghchi declarou que o Estreito de Ormuz permanece aberto para navegação segura, embora países em guerra com o Irã não estejam sendo considerados nesta garantia. A situação ocorre em meio à ofensiva conjunta dos Estados Unidos e de Israel contra o território iraniano, que já resultou em destruição e vítimas civis.

Enquanto isso, o primeiro-ministro do Paquistão, Shehbaz Sharif, manifestou disposição para sediar negociações entre os dois países, afirmando que apoia integralmente os esforços de diálogo para encerrar a guerra, conforme noticiado pela Reuters.

Sinais contraditórios de Washington

As declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, contribuíram para aumentar a incerteza sobre o real estado das relações com o Irã. Ele afirmou que manteve “conversas produtivas” com Teerã, justificando o adiamento de um ultimato militar.

Em declaração a jornalistas, Trump disse: "Tivemos conversas muito, muito intensas. Veremos aonde elas nos levam. Temos pontos de concordância importantes, eu diria, quase todos os pontos de concordância".Apesar disso, autoridades iranianas negaram qualquer negociação. O presidente do Parlamento iraniano, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmou que "nenhuma negociação foi realizada com os EUA" e classificou as informações como "notícias falsas" usadas para manipular os mercados financeiros e de petróleo e escapar do atoleiro em que os EUA e Israel estão presos".A divergência entre as versões aumentou a incerteza diplomática. Analistas ouvidos pelo Global Times avaliam que a retórica oscilante de Washington pode indicar preocupação crescente com o prolongamento do conflito, ao mesmo tempo em que tenta sinalizar abertura para uma desescalada.

Pressão interna limita negociações

Mesmo com eventuais sinais de abertura, especialistas apontam que qualquer tentativa de diálogo com os EUA enfrentaria forte resistência interna no Irã, que acumula perdas significativas desde o início da ofensiva militar.

De acordo com Wang Jin, professor associado do Instituto de Estudos do Oriente Médio da Universidade do Noroeste, a pressão política e social torna improvável uma resposta positiva pública de Teerã, mesmo diante de possíveis gestos diplomáticos de Washington.

Zhu Weilie, professor emérito da Universidade de Estudos Internacionais de Xangai, também afirmou que o conflito tem se mostrado mais prolongado e complexo do que o inicialmente previsto pelos Estados Unidos, indicando que a resistência iraniana tende a ser duradoura.

Divergências entre EUA e Israel

A condução da guerra também expôs possíveis fissuras entre os Estados Unidos e Israel. Segundo análise da revista The Economist, o recuo de Trump em ameaças militares indica diferenças nos objetivos estratégicos entre os dois aliados.

Enquanto Israel vê o conflito como essencial para neutralizar a capacidade militar iraniana, o presidente dos Estados Unidos parece mais preocupado com a estabilidade do fluxo de petróleo no Golfo.

O ex-embaixador israelense Alon Pinkas afirmou à Al Jazeera que a pressão por negociações pode indicar que Trump percebeu limitações na estratégia militar israelense, sugerindo que o premiê Benjamin Netanyahu pode ter superestimado a rapidez de uma possível vitória.

Escalada militar e impactos globais

Mesmo com discussões diplomáticas em curso, a escalada militar continua. O Irã lançou novas ondas de mísseis contra Israel, acionando sirenes em cidades como Tel Aviv e causando danos a edifícios residenciais, segundo a Reuters.

Além disso, o conflito tem gerado impactos significativos para os Estados Unidos. Relatos indicam aumento de baixas militares, redução de estoques de munição e perdas de equipamentos, incluindo aeronaves e um porta-aviões fora de operação.

Uma análise da CNN apontou que Washington vinha avaliando o momento de declarar vitória e retirar suas tropas, mas a intensificação do conflito pode inviabilizar essa estratégia.

Com as eleições de meio de mandato nos Estados Unidos se aproximando, o prolongamento da guerra também passa a representar um desafio político crescente para a Casa Branca, ampliando a pressão por uma solução diplomática no cenário internacional.