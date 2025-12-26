China impõe sanções a empresas de defesa dos EUA por vendas de armas a Taiwan

247 - O governo da China anunciou nesta sexta-feira (26), novas sanções contra empresas e indivíduos ligados ao setor de defesa dos Estados Unidos, em resposta direta às recentes vendas de armas norte-americanas para Taiwan, informa a Reuters..

Segundo o Ministério das Relações Exteriores da China, as medidas atingem 10 indivíduos e 20 empresas de defesa dos EUA, incluindo a filial da Boeing em St. Louis. As sanções determinam o congelamento de quaisquer ativos que essas empresas e pessoas possuam em território chinês e proíbem organizações e cidadãos chineses de manter relações comerciais com elas.

Além do bloqueio financeiro, os indivíduos incluídos na lista, entre eles o fundador da empresa de defesa Anduril Industries e nove altos executivos das companhias sancionadas, estão proibidos de entrar na China. Outras empresas citadas nas sanções são a Northrop Grumman Systems Corporation e a L3Harris Maritime Services.

A decisão chinesa ocorre uma semana após Washington anunciar uma venda de armas avaliada em 11,1 bilhões de dólares para Taiwan, o maior pacote de armamentos já destinado pelos Estados Unidos à ilha. O anúncio provocou forte reação de Pequim, que considera o movimento uma ameaça direta à estabilidade regional.

Em comunicado divulgado nesta sexta-feira, um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China afirmou que “a questão de Taiwan é o cerne dos interesses fundamentais da China e a primeira linha vermelha que não pode ser cruzada nas relações China-EUA”. O texto oficial acrescenta que “qualquer ação provocativa que ultrapasse os limites na questão de Taiwan será recebida com uma forte resposta da China”, ao mesmo tempo em que insta os Estados Unidos a interromperem esforços classificados como “perigosos” para armar a ilha.