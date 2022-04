China: Otan deveria ter sido dissolvida após colapso da União Soviética

Apoie o 247

247 - O Ministério das Relações Exteriores chinês disse que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) deveria ter sido dissolvida após o colapso da União Soviética, em 1991. As informações são da agência Sputnik.

O bloco militar foi criado em 1949, na Guerra Fria, e fez frente ao Pacto de Varsóvia, composto pelos soviéticos, Hungria, Romênia, Alemanha Oriental, Albânia, Bulgária, Tchecoslováquia e Polônia. Com o colapso da URSS, a Europa foi engolida pelos atlantistas em diversas ondas de expansão em direção ao leste.

A chancelaria chinesa também pediu à Organização das Nações Unidas que estude e faça uma avaliação profissional dos materiais fornecidos pela Rússia sobre os laboratórios biológicos dos Estados Unidos na Ucrânia.

Novo mecanismo de segurança

O presidente chinês, Xi Jinping, defendeu, nesta sexta-feira, 1, que União Europeia, Rússia, Estados Unidos e Otan criem um novo mecanismo de segurança na Europa.

A China lamenta profundamente que a situação na Ucrânia tenha atingido seu estado atual, disse ainda o líder chinês. O país asiático defende o abandono completo da mentalidade da Guerra Fria em torno da questão ucraniana, bem como a formação de um mecanismo equilibrado e eficaz para garantir a segurança.

