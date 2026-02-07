China proíbe novos investimentos em Israel

247 - Uma disputa judicial em Israel trouxe à tona uma mudança descrita como drástica na política adotada pelo governo da China, de acordo com informações da Press TV Hebrew.

Segundo a publicação, o conflito pelo controle da empresa Hanita Lenses revelou que Pequim passou a vetar a realização de novos investimentos em Israel. A Hanita Lenses é uma "fabricante e fornecedora de implantes intraoculares de confiança mundial desde 1981", com sede em Israel, de acordo com a rede Linkedin.

A constatação surgiu a partir de uma ação movida pelo Kibutz Hanita contra o fundo de investimentos chinês Ballet Vision, que detém 80% das ações da companhia, detalha a investigação. O kibutz exige que o fundo exerça uma opção de compra dos 20% restantes da empresa por US$ 11 milhões.

Em resposta ao processo, o fundo chinês alegou a existência de uma “restrição externa substancial” que impede a concretização da compra.

Rachel Liu, diretora do fundo e CEO da Hanita Lenses, afirmou de forma explícita: “Desde o início da guerra, o governo chinês classificou Israel como uma área de alto risco (categoria vermelha) e proíbe qualquer novo investimento chinês no país”. Ela relatou que enquanto essa restrição permanecer em vigor, a realização da transação torna-se inviável.

Israel enfrenta um processo por genocídio na Corte Internacional de Justiça em razão de sua guerra contra a Faixa de Gaza.