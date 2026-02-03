Contra o Irã, Israel e EUA realizam exercício conjunto no Mar Vermelho

247 - As forças navais de Israel e dos Estados Unidos realizaram no último domingo (1) um exercício conjunto no Mar Vermelho, informou o Exército israelense na segunda-feira (2), em meio às crescentes ameaças dos aliados contra o Irã.

A movimentação militar dos aliados surge após o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica do Irã (IRGC, na sigla em inglês) anunciar, na última semana, exercícios navais na região do Estreito de Ormuz. Rússia e China participaram dos exercícios, segundo relatos.

A Press TV informou à época que os exercícios serão conduzidos pela Marinha do IRGC, descrevendo o estreito como “um ponto de estrangulamento para o fluxo de 20% do petróleo e do gás natural do mundo”.

Na última quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou que uma “armada maciça”, liderada pelo porta-aviões Abraham Lincoln e maior do que a enviada anteriormente à Venezuela, estaria se deslocando em direção ao Irã, e advertiu Teerã de que “o tempo está se esgotando” para firmar um acordo com Washington.

Em resposta às ameaças de Trump, em publicação feita na quarta-feira na plataforma X, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Seyed Abbas Araghchi, afirmou: “Nossas valentes Forças Armadas estão preparadas — com o dedo no gatilho — para responder de forma imediata e contundente a qualquer agressão”.

Na segunda-feira, o Irã alertou que dará uma resposta “abrangente e causadora de arrependimento” a qualquer agressão. (Com informações da Xinhua).