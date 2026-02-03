Irã decide iniciar diálogo com os EUA

247 - O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, anunciou que deu ordem direta à diplomacia do país para avançar em esforços de diálogo com os Estados Unidos, num momento em que a ameaça de um confronto militar parece perder intensidade após semanas de forte escalada no Oriente Médio.

Em publicação nas redes sociais, Pezeshkian afirmou que orientou o ministro das Relações Exteriores a buscar uma saída negociada, desde que existam condições mínimas para o diálogo. A informação foi divulgada pela rede Al Jazeera, que acompanha de perto as movimentações diplomáticas entre Teerã e Washington.

“Instruí meu Ministro das Relações Exteriores a, desde que exista um ambiente adequado – livre de ameaças e expectativas irrazoáveis – buscar negociações justas e equitativas, guiadas pelos princípios da dignidade, prudência e conveniência”, escreveu o presidente iraniano.

A declaração reforça relatos recentes de que o Irã estaria disposto a participar de negociações mediadas por países da região, entre eles Turquia, Catar, Egito e Omã, com o objetivo de reduzir as tensões com os Estados Unidos. Teerã informou na segunda-feira (2), que analisa diferentes formatos diplomáticos propostos por esses países e que espera um esboço para as tratativas nos próximos dias.

Segundo informações divulgadas no mesmo dia, encontros estariam sendo organizados para ocorrer em Istambul, na sexta-feira, com a participação do enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, e do chanceler iraniano, Abbas Araghchi.