Autoridade iraniana descarta transferência de material nuclear em acordo com os EUA

247 - As negociações em perspectiva entre o Irã e os Estados Unidos não preveem a transferência dos estoques iranianos de material nuclear enriquecido para outros países, especialmente urânio. A informação foi divulgada nesta segunda-feira (2) pela agência de notícias Mehr, a partir de declaração de Ali Bagheri, vice-secretário para Assuntos Internacionais do Conselho Supremo de Segurança Nacional do Irã.

Segundo a Mehr, o dirigente iraniano deixou claro que o tema não faz parte da agenda de diálogo com Washington, afastando especulações sobre a retirada de material nuclear do território iraniano como condição para eventuais acordos entre os dois países.

“Autoridades iranianas não têm a intenção de transferir estoques de material nuclear enriquecido para nenhum país, e as negociações [com os EUA] não tratam desse tema em absoluto”, afirmou Ali Bagheri, conforme citado pela agência iraniana.

Mais cedo, a agência Tasnim informou que Irã e Estados Unidos podem iniciar conversas nos próximos dias, tendo como negociadores o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, e o enviado presidencial dos EUA, Steve Witkoff. O possível início das tratativas ocorre em meio a movimentações diplomáticas na região.

No domingo, o site Axios noticiou, com base em fontes, que Turquia, Egito e Catar estariam atuando para viabilizar um encontro entre Witkoff e autoridades iranianas de alto escalão em Ancara ainda nesta semana. No entanto, uma fonte turca afirmou à Sputnik que não há informações específicas sobre preparativos concretos para uma eventual reunião entre representantes dos dois países na capital turca.

De acordo com relatos citados por autoridades internacionais, o estoque iraniano de urânio altamente enriquecido seria de cerca de 400 quilos com grau de enriquecimento de 60%. Para fins militares, o urânio exige aproximadamente 90% de enriquecimento. Segundo autoridades dos Estados Unidos e de Israel, esse material estaria armazenado em três instalações nucleares que sofreram danos após ataques norte-americanos realizados em junho, sem possibilidade de acesso pelo Irã.

O governo iraniano nega que seu programa nuclear tenha objetivos militares. Em junho, o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, declarou que a agência não identificou evidências concretas de que o Irã mantenha um programa ativo de desenvolvimento de armas nucleares.