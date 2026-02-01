Generais de EUA e Israel tiveram reunião secreta sobre Irã no Pentágono

247 - Uma reunião sigilosa entre altos comandantes militares dos Estados Unidos e de Israel ocorreu recentemente no Pentágono, em Washington, com foco em possíveis ações envolvendo o Irã. O encontro, realizado a portas fechadas, reuniu chefes do Estado-Maior das Forças Armadas dos dois países, segundo informações de pessoas a par das discussões.

Participaram da reunião o chefe do Estado-Maior dos Estados Unidos, general Dan Caine, e o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas de Israel, Eyal Zamir. Os detalhes do que foi tratado no encontro não foram divulgados, e nenhuma autoridade confirmou oficialmente o conteúdo das conversas.

A reunião ocorreu em um momento de forte tensão no Oriente Médio. Os Estados Unidos ampliaram sua presença naval na região e reforçaram sistemas de defesa aérea após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fazer repetidas ameaças ao Irã, em uma tentativa de pressionar Teerã a negociar.

No domingo, autoridades iranianas reagiram às movimentações militares e advertiram para o risco de um conflito de grandes proporções caso o país seja atacado. No mesmo dia, o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, declarou que uma ofensiva dos Estados Unidos daria início a uma “guerra regional”, em referência a possíveis desdobramentos envolvendo outros países do Oriente Médio.

As tensões se intensificaram após uma explosão registrada no sábado (31) em um prédio residencial na cidade portuária de Bandar Abbas, no sul do Irã, às margens do Golfo Pérsico. Segundo autoridades locais, uma pessoa morreu e 14 ficaram feridas. A explosão foi atribuída a um vazamento de gás.

O incidente ocorreu em um edifício de oito andares, que ficou parcialmente destruído. Veículos e estabelecimentos comerciais em uma avenida movimentada da cidade também foram atingidos. Imagens exibidas pela televisão estatal iraniana mostraram a fachada do prédio destruída, com escombros espalhados pela via.

Bandar Abbas abriga o porto de Shahid Rajaee, o maior do Irã, localizado no Estreito de Ormuz, uma área estratégica para a exportação de petróleo e o tráfego internacional de petroleiros. Equipes de resgate e de combate a incêndios foram mobilizadas para socorrer as vítimas, enquanto os feridos foram levados a hospitais da região.

Após o episódio, a Guarda Revolucionária do Irã negou rumores de que um comandante da Marinha teria sido alvo da explosão ou de que uma base militar na região de Bandar Abbas tivesse sofrido um ataque com drones. Autoridades dos governos de Israel e dos Estados Unidos também negaram qualquer envolvimento com o incidente.

Ainda no sábado (31), outra explosão atingiu um prédio residencial na cidade de Ahvaz, no extremo oeste do Irã. Quatro pessoas da mesma família morreram. O Corpo de Bombeiros local informou que, nesse caso, a causa também foi um vazamento de gás.