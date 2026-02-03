Irã e Estados Unidos preparam negociações em Istambul em cenário de tensão

247 - Conversas diplomáticas devem ocorrer na sexta-feira (6), em Istambul, Turquia, entre o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Aragchi, e o enviado especial dos Estados Unidos, Steve Witkoff, em meio a tensões militares na região e ao crescimento das ameaças de Washington e Tel Aviv contra Teerã. A reportagem original da Reuters foi divulgada pela própria mídia oficial do Irã na segunda-feira (2).

As negociações devem ocorrer no dia 6 de fevereiro, mas o processo de definição da data e do local ainda está em andamento, afirmou uma fonte turca à Sputnik na segunda-feira.

Representantes do Catar, da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos e do Egito também participarão das negociações, que devem incluir reuniões bilaterais, trilaterais e outros formatos de encontro, detalha a reportagem.

O avanço ocorre dois dias após o chefe de segurança do Irã, Ali Larijani, afirmar que um marco para as negociações nucleares entre Irã e Estados Unidos estava progredindo. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o Irã havia iniciado contatos com Washington.

O aumento da presença militar de Washington na região elevou as tensões, especialmente após os protestos que atingiram o Irã entre dezembro e janeiro. À época, Trump ameaçou atacar o Irã. Em janeiro, o site Axios informou que Aragchi e Witkoff conversaram a respeito dos protestos.

Teerã reagiu duramente às ameaças e advertiu que responderá de forma decisiva a qualquer ação militar, mesmo que mínima, por parte de Washington.

No último domingo (1), o líder da Revolução Islâmica, aiatolá Seyyed Ali Khamenei, alertou que uma guerra regional eclodiria caso os Estados Unidos se atrevessem a atacar o Irã.