China reforça apoio à América Latina e nega ambições militares: “Nossa cooperação é pacífica”

247 - O Ministério das Relações Exteriores da China rejeitou, nesta segunda-feira (27), acusações de que Pequim estaria ampliando sua influência militar na América Latina. Durante entrevista coletiva, o porta-voz Guo Jiakun afirmou que a cooperação entre a China e os países latino-americanos “é guiada pela amizade, pelo desenvolvimento conjunto e pela paz”, e não por interesses estratégicos ou militares.

Guo respondeu a uma reportagem publicada pelo jornal uruguaio La República, que criticou a forma como a mídia e autoridades dos Estados Unidos retratam o papel de Pequim na região. O porta-voz citou o artigo ao destacar que o discurso sobre uma suposta “ameaça chinesa” é usado para “justificar a presença e o domínio geopolítico norte-americano no hemisfério”.

“Os povos da China e da América Latina e Caribe amam a paz”, afirmou Guo Jiakun. “A cooperação entre a China e os países da região sempre se baseou no apoio mútuo e nunca teve motivações geopolíticas, muito menos objetivos militares.”

O diplomata destacou ainda que a China apoia a Proclamação da América Latina e do Caribe como Zona de Paz, aprovada pela Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (CELAC), e o compromisso dos países da região com o Tratado de Tlatelolco, que proíbe armas nucleares no continente.

“Os fatos são claros aos olhos dos povos latino-americanos. As narrativas falsas que retratam a China como uma ameaça não convencem ninguém na região”, disse Guo. “Quem realmente perturba a paz e a estabilidade da América Latina com operações militares unilaterais? A resposta é evidente.”

O porta-voz chinês concluiu pedindo que “certos países respeitem os fatos, ouçam o chamado dos povos latino-americanos e cessem as tentativas de difamar as relações entre a China e a América Latina”. Segundo ele, esse tipo de retórica apenas “afasta e isola aqueles que a promovem, em vez de conquistar apoio na região”.