Colômbia: governo usa helicóptero na repressão a manifestantes (vídeo)

247 - Vídeo que circula nas redes sociais mostra o governo colombiano usando helicóptero para reprimir manifestantes, que ocupam as ruas do país contra a política neoliberal de Iván Duque desde 28 de maio.

Na terça-feira, 4, líderes da greve e das manifestações populares na Colômbia em protesto contra a reforma tributária do governo de extrema direita denunciaram que 27 pessoas foram assassinadas pela repressão policial.

🇨🇴 Na Colômbia, Forças militares estão usando um HELICÓPTERO para atingir manifestantes.



Há uma semana a Colômbia vive em clima de guerra promovida pelo governo Duque. Já são mais de MIL casos de violência policial.



pic.twitter.com/nLeTz8mOPa May 5, 2021

Os dirigentes asseguraram que apesar da retirada do projeto de lei, os protestos continuarão, agora contra a militarização.

O Comité Nacional da Greve da Colômbia denuncia que a repressão por parte das forças de segurança durante as manifestações contra a reforma tributária deixou um saldo provisório de 27 mortos e de 124 feridos.

Em um balanço que inclui o período de 28 de abril a 2 de maio, a entidade informou que foram registrados 1.089 casos de violência policial e 27 manifestantes assassinados, 12 deles em Cali, capital do departamento de Valle del Cauca, no sudoeste do país.

O Comitê Nacional de Desemprego acrescentou em seu relatório que, dos feridos, 13 sofreram lesões oculares. Também foram denunciados seis atos de violência sexual, 726 detenções arbitrárias e 45 defensores de direitos humanos limitados no exercício de suas funções.

Os dirigentes da greve asseguraram que, apesar de o presidente Iván Duque ter retirado o polêmico projeto de reforma tributária, as medidas de protesto continuarão contra a militarização das cidades.

Exigem também a retirada da reforma sanitária, o desmantelamento do Esquadrão Móvel Antimotim (Esmad) da Polícia Nacional, responsável por inúmeros abusos de poder, e a vacinação massiva contra a Covid-19, entre outras demandas.

A organização Defender a Liberdade detalhou que entre 28 de abril e 1º de maio ocorreram 21 homicídios e 503 prisões em todo o país.

Organizações sociais denunciaram no domingo, 2, o governo da Colômbia por violência e assassinato.

