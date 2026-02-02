Conselheiro de segurança da Eslováquia renuncia após divulgação de e-mails de Epstein

Reuters – O conselheiro de segurança nacional do primeiro-ministro eslovaco, Robert Fico, renunciou ao cargo após a divulgação de novos documentos relacionados a Jeffrey Epstein, que revelaram a troca de e-mails entre os dois sobre mulheres jovens.

Miroslav Lajcak, conselheiro de segurança nacional, emitiu um comunicado negando qualquer irregularidade e condenando os crimes de Epstein. Ele descreveu a conversa como informal e descontraída, sem qualquer substância real, mas afirmou que ofereceria sua renúncia para que a situação não fosse usada para atacar o primeiro-ministro.

"Não por ter cometido qualquer ato criminoso ou antiético, mas porque não quero que ele (Fico) arque com as consequências políticas de algo que não tem relação com as decisões dele", disse.

Fico anunciou em uma mensagem de vídeo no Facebook no sábado que havia aceitado a renúncia de Lajcak, chamando o assessor de uma fonte incrível de experiência em diplomacia e política externa.

O Departamento de Justiça dos EUA publicou na sexta-feira milhões de novos arquivos relacionados a Epstein, incluindo uma troca de mensagens de texto de outubro de 2018, quando Lajcak era ministro das Relações Exteriores da Eslováquia.