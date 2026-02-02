Bolsonaro é citado em 74 arquivos do caso Epstein

247 – O Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) divulgou na sexta-feira, 30 de janeiro de 2026, novos arquivos relacionados à investigação sobre o financista Jeffrey Epstein, preso em 2019 sob acusação de tráfico sexual. Entre os documentos tornados públicos, o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) aparece em 74 arquivos, segundo levantamento divulgado no domingo, 1º de fevereiro de 2026, a partir do material liberado.

Segundo a RT Brasil, que repercutiu o conteúdo, as menções ao nome de Bolsonaro não indicam provas nem estabelecem conclusões sobre o ex-presidente. O texto ressalta ainda que os documentos podem estar duplicados e que o levantamento citado não contabilizou o número total de citações, mas sim a quantidade de arquivos em que o nome aparece.

A presença do nome de Jair Bolsonaro em um conjunto de arquivos, conforme descrito, não equivale automaticamente a evidência de envolvimento em qualquer ilícito. Em investigações com grande volume documental, é comum que nomes surjam em anotações, comunicações, listas e referências indiretas — muitas vezes registradas por terceiros — sem que isso signifique comprovação de fatos.

A própria reportagem repercutida enfatiza que as menções não produzem conclusões contra Bolsonaro. Ainda assim, a divulgação desse tipo de material tende a provocar disputas de narrativa, com recortes usados politicamente para sugerir vínculos que os documentos, pelo menos no que foi apresentado, não demonstram.

A mensagem atribuída a Steve Bannon e a referência a “Jair”

Um dos registros citados traz referência a uma mensagem atribuída a Steve Bannon, ex-estrategista da Casa Branca, enviada a Epstein em 2018. No trecho reproduzido, a mensagem aparece como:

"Precisamos manter a questão do Jair nos bastidores"

A frase é apresentada como parte do material divulgado, mas o recorte descrito não explica o contexto completo da comunicação, nem o que seria “a questão do Jair”, nem se houve desdobramentos investigativos a partir disso. A reportagem também não afirma que o trecho seja prova de qualquer irregularidade, limitando-se a indicar que a referência consta nos arquivos.

“MBGA” e a alusão ao slogan “MAGA”

O material também menciona a sigla “MBGA”, apresentada como abreviação de “Faça o Brasil Grande de Novo”, em alusão ao slogan político “Faça a América Grande de Novo”. A referência reforça que os arquivos incluem termos e expressões associados a slogans e códigos políticos, mas o texto repercutido não detalha em que circunstâncias a sigla aparece, quem a utiliza ou com qual finalidade.

Um acervo gigantesco e a complexidade do caso Epstein

Segundo o DOJ, os arquivos divulgados integram um conjunto de mais de 3 milhões de anotações e comunicações reunidas ao longo da investigação sobre a rede de contatos de Epstein. O volume do material ajuda a explicar por que referências a figuras públicas podem aparecer em registros diferentes, às vezes duplicados, e com naturezas variadas — de contatos e menções indiretas a mensagens pontuais.

Epstein foi preso em 2019 sob acusação de tráfico sexual, e o caso ganhou dimensão global por envolver redes de influência, dinheiro e relações sociais com pessoas conhecidas. Nesse contexto, a divulgação de documentos tende a gerar ondas de repercussão pública sempre que nomes de grande visibilidade surgem no acervo.

O que se sabe e o que ainda precisa ser esclarecido

Com base apenas nas informações apresentadas no material fornecido, o dado central é que, após a liberação de documentos pelo DOJ em 30 de janeiro de 2026, um levantamento citado identificou o nome de Jair Bolsonaro em 74 arquivos. Ao mesmo tempo, o próprio texto repercutido afirma que essas menções não constituem prova nem estabelecem conclusões sobre o ex-presidente.

O que ainda permanece em aberto, no recorte disponibilizado, é a natureza exata dessas menções: se aparecem em comunicações, listas de contatos, anotações de terceiros, registros duplicados ou documentos de tipos distintos. Sem esse detalhamento, qualquer interpretação que ultrapasse a constatação de que “há menções em arquivos” corre o risco de virar especulação.

Como a informação foi divulgada

A RT Brasil publicou a informação indicando que as menções aparecem em documentos sem provas e que o nome do ex-presidente figura em 74 arquivos, conforme levantamento citado. A reportagem também aponta a referência à mensagem atribuída a Steve Bannon e a menção à sigla “MBGA”, associada ao slogan “Faça o Brasil Grande de Novo”.