Carlos visita Bolsonaro na Papuda e ataca Mauro Cid: “você é um dos principais responsáveis”

247 - O ex-vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ) visitou o pai, Jair Bolsonaro, na Penitenciária da Papuda, em Brasília, e descreveu o encontro em uma publicação nas redes sociais. No relato, ele afirmou ter encontrado o ex-presidente “abatido, apático e soluçando”, além de narrar detalhes do momento compartilhado durante a visita.

A informação foi divulgada pelo próprio Carlos Bolsonaro em uma postagem publicada em seu perfil na rede social X (antigo Twitter). Segundo o vereador, ele deixou o complexo penitenciário acompanhado do advogado João Henrique de Freitas e fez questão de registrar o episódio como um relato objetivo do que presenciou.

“Saí há pouco da Papuda acompanhado de meu amigo, o advogado João Henrique de Freitas. Encontrei o Presidente Jair Bolsonaro abatido, apático e soluçando”, escreveu Carlos Bolsonaro. Na sequência, ele descreveu a rotina improvisada do encontro: “Comemos algumas cascas de pão de forma. Lavei seus talheres de plástico e ainda consegui arrancar uma risada do meu pai. Objetivo alcançado”.

Carlos ressaltou que a publicação não tinha caráter emocional. “Não relato isso como demonstração emotiva, mas como registro estritamente factual”, afirmou no texto divulgado.

Na mesma postagem, Carlos Bolsonaro direcionou críticas diretas ao tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro. Em tom de acusação, o vereador atribuiu a ele responsabilidades por prejuízos a apoiadores do ex-presidente. “Parabéns, Coronel Mauro Cid. Você é um dos principais responsáveis pelo esfacelamento de pessoas de bem e pela destruição de milhares de famílias que não cometeram qualquer crime que justificasse tamanha crueldade”, declarou.