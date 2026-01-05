Conselho de Segurança da ONU reúne-se hoje para debater ação militar dos EUA e sequestro de Nicolás Maduro

247 - O Conselho de Segurança das Nações Unidas se reúne nesta segunda-feira (5), para discutir as implicações jurídicas e políticas da operação militar dos Estados Unidos que resultou no sequestro do presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. O encontro ocorre em meio a fortes reações internacionais e a alertas sobre precedentes no uso da força entre Estados soberanos.

O colegiado da ONU é formado por 15 países e deve iniciar os debates por volta das 12h, no horário de Brasília, na sede da organização, em Nova York, destaca reportagem do G1.

Maduro foi sequestrado na madrugada de sábado por forças especiais dos Estados Unidos, em uma operação que atingiu instalações militares e provocou apagões em regiões de Caracas. Após ser levado para território norte-americano, o presidente venezuelano se encontra preso e deve comparecer ainda nesta segunda-feira perante um juiz federal em Nova York.

Reações internacionais e debate no Conselho de Segurança da ONU

A operação americana gerou críticas imediatas de diversos países, que condenaram a violação do direito internacional pelos Estados Unidos.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, também manifestou preocupação. Segundo seu porta-voz, ele avalia que a ação dos Estados Unidos estabelece “um precedente perigoso”. Especialistas em direito internacional ouvidos por diferentes organismos apontam que a legalidade da operação é questionável, embora reconheçam que Washington tem poder de veto no Conselho de Segurança, o que pode impedir qualquer tentativa formal de responsabilização.