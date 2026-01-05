Trump defende possível ação militar contra a Colômbia após ofensiva na Venezuela

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na noite de domingo (4) que vê com bons olhos a possibilidade de uma operação militar contra a Colômbia. A declaração foi feita a repórteres a bordo do Air Force One, um dia depois da ofensiva militar norte-americana na Venezuela que resultou no sequestro de Nicolás Maduro, em Caracas, ampliando a instabilidade política e diplomática na região.

Segundo a Folha de S.Paulo, ao comentar a situação colombiana, Trump fez críticas diretas ao presidente Gustavo Petro. “A Colômbia é governada por um homem doente, que gosta de produzir e enviar cocaína aos Estados Unidos, e ele não vai fazer isso por muito mais tempo”, disse o chefe da Casa Branca. Questionado sobre a possibilidade de uma ação militar dos EUA contra o país vizinho, respondeu que a ideia lhe parecia boa.

Ainda no domingo, o presidente da Colômbia classificou a operação contra Maduro como um sequestro e questionou sua legalidade. “Sem base legal para realizar uma ação contra a soberania da Venezuela, a detenção se transforma em sequestro”, escreveu Gustavo Petro em uma publicação na rede social X. O colombiano é um dos críticos mais frequentes de Trump e tem se posicionado contra ações militares dos Estados Unidos na região, que, segundo Washington, teriam como objetivo o combate ao narcotráfico.