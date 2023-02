Cuba envia médicos para Turquia após terremoto devastador

O grupo, formado por 32 profissionais de saúde, estava localizado no Hospital Necip Fazil Sehir, na cidade de Kahramanmaras edit

Granma — Uma revolução de ajuda humanitária e sensibilidade trouxe consigo a triste realidade deixada na Turquia e na Síria nas primeiras horas de 6 de fevereiro por um terremoto de 7,7 graus na escala Richter. Forças médicas de várias partes do mundo, coordenadas pela Organização Mundial da Saúde, após apelos internacionais de ajuda, marcharam para oferecer assistência médica e conforto.

Na terça-feira, o presidente turco Recep Tayyip Erdogan anunciou que mais de 35.000 pessoas morreram na Turquia, tornando-se o pior desastre deste tipo desde a fundação do país há 100 anos, relata a AP.

Erdogan acrescentou que 105.505 pessoas foram feridas nos terremotos, centrados em Kahramanmaras, onde uma brigada médica cubana do Contingente Internacional Henry Reeve de Médicos Especializados em Desastres e Epidemias Graves chegou no início desta semana para ajudar as vítimas.

O embaixador cubano em Ancara, Alejandro Díaz Palacios, esteve presente na recepção dos profissionais, que ratificaram a vocação de solidariedade da Revolução Cubana, enviando uma resposta rápida após o desastre, informou o Sistema Informativo de la Televisión.

O grupo, formado por 32 profissionais de saúde, incluindo 20 especialistas médicos e 11 graduados, incluindo enfermeiros, epidemiologistas e pessoal de serviço, estava localizado no Hospital Necip Fazil Sehir, na cidade de Kahramanmaras.

Lá, funcionários do Ministério das Relações Exteriores da Turquia, do Ministério da Saúde, do hospital e da Autoridade de Emergência e Gestão de Desastres os receberam e agradeceram por seu apoio imediato.

A Cubaminrex destaca que todos eles têm ampla experiência de trabalho em missões internacionais e emergências em países como Paquistão, Guiné Conacri, Libéria (por ocasião do surto de Ébola em 2014 na África Ocidental); no México, Emirados Árabes Unidos, Andorra e Cuba, enfrentando a COVID-19.

