Davos 2026 começa hoje em clima de menor cooperação global após um ano da chegada de Trump à Casa Branca

247 - O Fórum Econômico Mundial começa nesta segunda-feira (19), em Davos, na Suíça, com líderes políticos, empresários e representantes de ONG reunidos num momento marcado por sinais claros de menor cooperação global, um ano após a volta de Donald Trump à Casa Branca, segundo fontes jornalísticas internacionais.

A atmosfera do encontro, um tradicional espaço de diálogo global, reflete crescentes divisões geopolíticas e econômicas, em grande parte alimentadas por políticas unilaterais dos Estados Unidos sob a liderança do presidente norte-americano, especialmente no campo do comércio internacional.

O evento, que reúne cerca de 3.000 participantes entre chefes de Estado, ministros e executivos globais, acontece sob o tema “um espírito de diálogo”, mas discorda com a prática em curso: a cooperação entre potências parece fragilizada diante de confrontos econômicos e choques diplomáticos.

Dados preliminares do próprio Fórum destacam que a confrontação geoeconômica foi apontada por especialistas como o risco global de curto prazo mais crítico, superando inclusive guerras convencionais e desastres naturais.

Esse cenário é sintomático de um cenário global em transição, onde a influência dos Estados Unidos, agora mais unilateral em sua política externa, tem provocado reconfigurações de alianças e estratégias multilaterais.