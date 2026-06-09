Deslocados no Líbano enfrentam crise agravada, enquanto cessar-fogo perde força

247 - A população deslocada de seus povoados Deslocados no Líbano enfrenta profunda crise. Mais de 1 milhão de pessoas vivem condições cada vez mais desesperadoras, de acordo com o International Rescue Committee (IRC), informa a Al Jazeera.

Segundo a emissora, Rick Bartoldus, diretor do IRC no Líbano, afirmou que as equipes da organização prestam ajuda emergencial desde o início da crise, mas que as necessidades da população deslocada têm crescido rapidamente.

Trégua enfraquecida amplia emergência humanitária

O alerta ocorre em meio à percepção de que mais um cessar-fogo está entrando em colapso, sem sinais claros de redução das tensões. Para as organizações humanitárias que atuam no terreno, a deterioração da trégua agrava uma crise já marcada por deslocamento em massa, perda de renda e destruição de moradias.

“É desanimador ver outro cessar-fogo desaparecer, sem um caminho claro para a desescalada”, disse Bartoldus.

De acordo com avaliações do IRC, 94% das pessoas deslocadas no Líbano não conseguem atender às suas necessidades básicas. Muitas famílias, segundo a organização, já esgotaram suas economias depois de três meses de crise.

Famílias encontram casas e vilarejos destruídos

A situação dos deslocados também se torna mais grave à medida que famílias tentam avaliar as condições de retorno às suas comunidades. Segundo Bartoldus, muitas delas estão descobrindo que suas casas, ou até vilarejos inteiros, foram destruídos.

Esse cenário aprofunda a incerteza sobre a retomada da vida cotidiana e dificulta qualquer perspectiva de recuperação no curto prazo. Além da falta de recursos para suprir necessidades imediatas, a destruição de moradias amplia a dependência de assistência emergencial.

“A necessidade humanitária é imensa e, se tivermos alguma esperança de recuperação, precisamos ver um cessar-fogo duradouro”, afirmou Bartoldus.

IRC cobra cessar-fogo duradouro

O International Rescue Committee afirma que a continuidade da crise coloca as famílias deslocadas em situação cada vez mais vulnerável. Com mais de 1 milhão de pessoas afetadas pelo deslocamento e sem condições de atender às necessidades básicas, a organização alerta que a resposta humanitária depende de estabilidade mínima no terreno.

Para o IRC, a ausência de um cessar-fogo duradouro compromete tanto a entrega de ajuda emergencial quanto qualquer tentativa de reconstrução. O agravamento da crise no Líbano, segundo o grupo, mostra que a população civil continua pagando o preço mais alto da escalada e da falta de uma solução sustentável.