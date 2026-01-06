Diretor da Nvidia afirma estar "perfeitamente tranquilo" com projeto de imposto sobre bilionários na Califórnia

247 - O diretor-presidente da Nvidia, Jensen Huang, afirmou que não vê motivo para apreensão diante da proposta de criação de um imposto extraordinário sobre bilionários na Califórnia, estado onde vive e onde está sediada a empresa que comanda. Mesmo sendo um dos empresários que poderiam ser mais impactados pela medida, Huang disse que o tema não ocupa espaço em suas preocupações.

As declarações foram feitas na terça-feira (6), quando o executivo comentou publicamente a iniciativa que prevê a cobrança de uma taxa única de 5% sobre o patrimônio de bilionários residentes no estado. O objetivo do imposto é reforçar o financiamento de áreas como saúde, assistência alimentar e educação, que enfrentam restrições orçamentárias.

“Tenho que dizer que não pensei nisso nem uma vez”, afirmou Huang. “Escolhemos viver no Vale do Silício e, quaisquer que sejam os impostos que decidam aplicar, que seja. Estou perfeitamente tranquilo com isso”, disse o executivo, em declaração traduzida para o português.

A proposta ainda está em fase inicial e depende da coleta de assinaturas para ser incluída na votação prevista para novembro de 2026. Caso avance, a taxação atingiria pessoas que tenham residência na Califórnia a partir de 1º de janeiro. Com um patrimônio estimado em cerca de US$ 155,8 bilhões, Huang poderia enfrentar uma das maiores cobranças individuais, superior a US$ 7 bilhões, caso a medida seja aprovada.

A Nvidia tornou-se uma das empresas mais valiosas do mundo ao assumir papel central no desenvolvimento de chips utilizados na criação e operação de sistemas de inteligência artificial. Fundada em 1993, em San Jose, a companhia está hoje instalada em Santa Clara, no coração do Vale do Silício, região que concentra algumas das principais empresas de tecnologia do planeta.

Enquanto alguns bilionários do setor optaram por deixar a Califórnia diante da possibilidade de aumento da carga tributária, Huang afirmou que não pretende mudar seus planos. Outros empresários anunciaram recentemente a transferência de residência para estados como Flórida e Texas, em movimentos associados ao debate sobre a taxação.

Durante a entrevista, o CEO destacou que a permanência da Nvidia no Vale do Silício se deve à concentração de mão de obra qualificada na região. Ao ser questionado sobre a inquietação de outros líderes do setor em relação ao imposto, respondeu de forma direta: “Não esta pessoa”, afirmou. “Esta pessoa está tentando construir o futuro da inteligência artificial”.