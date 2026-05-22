Ebola avança no Congo e OMS alerta para 177 mortes suspeitas

247 - A Organização Mundial da Saúde (OMS) voltou a demonstrar preocupação com o avanço do surto de ebola na República Democrática do Congo (RDC), após a atualização mais recente indicar aumento expressivo nos casos suspeitos e nas mortes relacionadas à doença. Segundo informações divulgadas pelo jornal O Globo, com base em dados da entidade internacional, já são 750 casos suspeitos e 177 mortes sob investigação no país africano.

Até o momento, de acordo com a OMS, 82 casos foram oficialmente confirmados, além de sete mortes registradas laboratorialmente. O diretor-geral da organização, Tedros Adhanom Ghebreyesus, classificou a situação como “profundamente preocupante” em publicação feita na rede social X.

O dirigente da OMS destacou que o cenário real pode ser ainda mais grave diante das dificuldades enfrentadas pelas equipes médicas e de vigilância epidemiológica. “Sabemos que a epidemia na RDC é muito maior”, escreveu Ghebreyesus ao comentar o avanço da doença no território congolês.

Violência dificulta combate ao surto

A OMS informou que os trabalhos de monitoramento e resposta sanitária seguem comprometidos pela violência e pela insegurança em várias regiões da República Democrática do Congo. O epicentro do surto está localizado na província de Ituri, área marcada por conflitos armados e instabilidade constante.

Segundo Tedros Adhanom Ghebreyesus, os números relacionados ao surto seguem em atualização permanente conforme os exames laboratoriais avançam e novas notificações chegam às autoridades de saúde. “Esses números estão mudando à medida que os esforços de vigilância e os testes laboratoriais melhoram, mas a violência e a insegurança estão dificultando a resposta”, afirmou.

Para reforçar a atuação no país, a OMS anunciou o envio de novos profissionais de saúde e especialistas para Ituri, com o objetivo de ampliar o suporte às comunidades afetadas e acelerar as ações de contenção da doença.

Casos também são monitorados em Uganda

Além da situação no Congo, a OMS acompanha ocorrências relacionadas ao ebola em Uganda, país vizinho que também registrou casos da doença. Conforme o balanço divulgado pela entidade, a situação no território ugandense “está atualmente estável”.

No país, foram confirmados dois casos e uma morte relacionada ao vírus até agora. A OMS mantém equipes de vigilância epidemiológica mobilizadas para evitar a disseminação da doença na região da África Central e Oriental.

Tedros Adhanom Ghebreyesus também revelou que um cidadão norte-americano que trabalhava na República Democrática do Congo testou positivo para o ebola e foi transferido para a Alemanha, onde recebe tratamento especializado.

OMS monitora contatos de alto risco

Outro cidadão dos Estados Unidos, considerado contato de alto risco, foi levado para a República Tcheca como medida preventiva, segundo informou o diretor-geral da OMS.

O ebola é uma doença viral grave, frequentemente associada a surtos com elevada taxa de mortalidade. A transmissão ocorre por contato direto com fluidos corporais contaminados, e os sintomas incluem febre, dores musculares, vômitos, diarreia e hemorragias em casos mais severos.

As autoridades internacionais de saúde seguem monitorando o avanço da epidemia e reforçando medidas de contenção para impedir que o surto se espalhe para outras regiões do continente africano.