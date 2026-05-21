África do Sul destina US$ 2,5 milhões para combate ao ebola na República Democrática do Congo e Uganda

247 - A África do Sul anunciou uma contribuição de US$ 2,5 milhões para apoiar as ações de combate ao ebola na República Democrática do Congo (RDC) e em Uganda. A informação foi divulgada nesta terça-feira pelo Africa Centres for Disease Control and Prevention (Africa CDC), segundo reportagem da NNA News.

Os recursos, equivalentes a cerca de 41,8 milhões de rands sul-africanos, serão direcionados ao Fundo Africano de Epidemias do Africa CDC. O objetivo é ampliar a capacidade de resposta diante do avanço do surto no continente africano e fortalecer a coordenação regional no enfrentamento da doença.

Em comunicado oficial, o Africa CDC afirmou que a contribuição representa “uma demonstração oportuna de liderança, solidariedade e compromisso com a segurança sanitária coletiva da África”, destacando o papel do povo sul-africano, do governo do país e do presidente Cyril Ramaphosa.

Atualmente, Ramaphosa atua como campeão da União Africana para prevenção, preparação e resposta a pandemias. Segundo a agência de saúde pública, o financiamento permitirá ampliar iniciativas de coordenação continental, vigilância epidemiológica, sistemas laboratoriais, mobilização de equipes de resposta rápida e ações de prevenção e controle de infecções.

Além disso, parte dos recursos será destinada ao apoio direto às comunidades afetadas pelo surto de ebola, especialmente em áreas de maior vulnerabilidade e risco de transmissão.

O Africa CDC ressaltou ainda que a contribuição sul-africana ocorre em um momento de crescente preocupação com ameaças sanitárias no continente e com o potencial de disseminação transfronteiriça da doença.

“Em um momento em que o continente enfrenta ameaças crescentes à saúde pública, com riscos significativos de transmissão entre fronteiras, a contribuição da África do Sul envia uma mensagem forte e tranquilizadora de que a África permanece unida na proteção da vida e do bem-estar de sua população”, afirmou a instituição.

A doação foi anunciada após um apelo do presidente da Comissão da União Africana, Mahmoud Ali Youssouf, para que chefes de Estado e governos africanos atuem de forma coordenada no enfrentamento do atual surto.

O Africa CDC também convocou os países-membros da União Africana, parceiros internacionais, instituições filantrópicas, países doadores e o setor privado a ampliarem as contribuições ao Fundo Africano de Epidemias.

“A atual epidemia exige uma ação urgente, coordenada e adequadamente financiada para conter a transmissão, salvar vidas e evitar uma escalada regional mais ampla”, destacou a agência.

A instituição reafirmou ainda seu compromisso de trabalhar em conjunto com os países afetados, com a Comissão da União Africana, comunidades econômicas regionais e parceiros globais para garantir uma resposta rápida liderada pelo próprio continente africano.

O Africa CDC destacou que a iniciativa da África do Sul reforça o movimento por maior financiamento africano para emergências de saúde pública no continente. A entidade é a agência de saúde pública da União Africana e atua no apoio aos 55 países-membros da organização para fortalecer sistemas de saúde, aprimorar a vigilância epidemiológica e ampliar a capacidade de resposta a emergências sanitárias.