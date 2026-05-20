NDB aprova contas de 2025 e define expansão estratégica em reunião anual em Moscou

247 – O Conselho de Governadores do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), o banco dos BRICS, realizou em 15 de maio de 2026, em Moscou, na Rússia, a sessão de negócios de sua 11ª Reunião Anual. O encontro teve como tema “Financiamento ao desenvolvimento em uma era de revolução tecnológica”.

A reunião foi presidida por Anton Siluanov, ministro das Finanças da Federação Russa e governador do NDB pela Rússia.

Durante o encontro, o Conselho de Governadores saudou os avanços alcançados pelo banco no último ano e aprovou as demonstrações financeiras anuais das operações ordinárias do NDB referentes a 2025. Também foram aprovadas as contas anuais de 2025 do Fundo de Preparação de Projetos da instituição.

A reunião teve ainda caráter estratégico. O Conselho forneceu orientações sobre a expansão do número de membros do banco, a formulação da Estratégia Geral para o período de 2027 a 2031 e outras áreas consideradas de importância central para o futuro da instituição.

Criado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, o NDB tem como objetivo mobilizar recursos para projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável nos países do BRICS, em outras economias emergentes e em nações em desenvolvimento. A instituição atua de forma complementar aos bancos multilaterais e regionais já existentes.

Índia sediará reunião anual de 2027

O Conselho de Governadores também definiu a nova composição de sua liderança. Nirmala Sitharaman, ministra das Finanças da Índia, foi eleita próxima presidente do Conselho de Governadores. Lan Fo’an, ministro das Finanças da China, foi escolhido como próximo vice-presidente.

Ambos ocuparão os cargos até o encerramento da 12ª Reunião Anual do Conselho de Governadores, prevista para 2027.

O Conselho decidiu ainda que a Índia será o país-sede da próxima reunião anual do Novo Banco de Desenvolvimento, em 2027.