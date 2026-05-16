Banco do Brics precisa adotar medidas mais ousadas em nova fase, defende vice-premiê russo

247 - O Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), conhecido como Banco do Brics, abriu nesta semana sua 11ª reunião anual em Moscou em meio a um cenário internacional marcado por guerras, disputas econômicas e transformações tecnológicas. Durante a cerimônia de abertura, representantes políticos e especialistas defenderam que a instituição amplie sua atuação estratégica diante dos desafios enfrentados pelos países do Sul Global.

As informações foram publicadas originalmente pelo jornalista Marco Fernandes, em reportagem do Brasil de Fato. Entre os principais participantes da abertura estiveram o economista estadunidense Jeffrey Sachs, que participou virtualmente, e o vice-primeiro-ministro da Rússia, Alexei Overchuk. Ambos defenderam uma atuação mais ambiciosa do Banco do Brics em sua segunda década de funcionamento.

Jeffrey Sachs defende expansão do financiamento público

Ao analisar o cenário internacional, Jeffrey Sachs afirmou que o mundo vive uma transformação profunda impulsionada por três grandes mudanças: o deslocamento da hegemonia econômica do Ocidente para o Oriente, a crise ambiental e o avanço acelerado da inteligência artificial.

“O Ocidente continua a se agarrar a uma posição de poder que não possui mais — e que não merece. Isso fica claro nos casos da guerra na Ucrânia e no Irã, e no que aconteceu na Venezuela. É preciso acabar com a Otan e com todas as guerras. Os EUA e a UE não podem mais dominar o mundo”, declarou o economista.

Sachs argumentou que o financiamento público será essencial para enfrentar os desafios das próximas décadas, especialmente em áreas como infraestrutura, energia, conectividade digital, água e pesquisa científica. Segundo ele, os bancos multilaterais terão papel decisivo nesse processo.

“O NDB deve ter um papel gigantesco nessa demanda por financiamento público. E a enorme poupança chinesa também deveria ser usada para apoiar esse esforço, canalizada pelo NDB”, afirmou.

O economista também destacou dois temas que, segundo ele, deveriam ser prioridade para o banco: o crescimento acelerado das cidades e o desenvolvimento africano. A população urbana global, afirmou, deve aumentar em cerca de dois bilhões de pessoas até 2050, exigindo investimentos massivos em infraestrutura sustentável.

Já a África poderá concentrar aproximadamente 25% da população mundial nas próximas décadas, tornando-se estratégica para a economia global e para os projetos de desenvolvimento do Brics.

Críticas ao uso do dólar como instrumento político

Outro ponto central da fala de Sachs foi a defesa da criação de alternativas ao sistema financeiro baseado no dólar. O economista criticou o uso da moeda norte-americana como ferramenta de pressão política pelos Estados Unidos.

“O dólar foi transformado pelos EUA em uma arma política nos últimos 30 anos para manter o seu domínio sobre o mundo. Reservas de outros países são confiscadas — como as da Venezuela e da Rússia. O FMI veta empréstimos a países que desagradam a Washington. Precisamos de alternativas”, declarou.

Segundo Sachs, o fortalecimento de sistemas financeiros independentes será fundamental para garantir maior autonomia aos países do Sul Global.

Overchuk cobra soberania tecnológica

O vice-primeiro-ministro russo Alexei Overchuk concentrou sua intervenção na necessidade de ampliar a soberania tecnológica dos países do Brics. Para ele, a inteligência artificial e a produção de semicondutores se tornaram questões estratégicas.

“A IA se tornou estratégica e requer um uso intensivo de energia. Mas quantos países nessa sala produzem seus próprios chips? Quantos são capazes de gerenciar seus próprios dados?”, questionou.

Overchuk afirmou que grande parte dos países em desenvolvimento ainda depende de tecnologia estrangeira em setores considerados fundamentais para o futuro da economia global.

Rússia cita experiência após sanções ocidentais

Durante o discurso, o dirigente russo também utilizou a experiência recente da Rússia após as sanções impostas pelo Ocidente para defender a criação de sistemas alternativos de pagamentos e infraestrutura financeira.

“Se um país é excluído do sistema financeiro internacional, como sobreviver? Fizeram isso com a Rússia, tentaram nos enfraquecer, mas nós estávamos preparados. Quando Visa e Mastercard foram embora, nós já tínhamos construído nosso próprio sistema alternativo. Por isso é fundamental criar alternativas ao sistema financeiro”, afirmou.

Segundo Overchuk, o comércio entre Rússia e China atingiu cerca de US$ 240 bilhões, com 98% das operações realizadas em moedas locais, como rublos e yuans.

Ele também destacou a importância de fortalecer corredores logísticos internacionais conectando a Eurásia ao Sul Global. Um dos projetos citados foi o Corredor Internacional de Transporte Norte-Sul, que liga São Petersburgo, na Rússia, à cidade de Mumbai, na Índia, passando pelo território iraniano.

“O centro da economia global está se deslocando para o Sul Global. Precisamos conectar o norte da Eurásia com o Sul Global, e o NDB deveria ter isso como uma de suas prioridades”, declarou.

Brics debate criação de estruturas próprias

Overchuk também defendeu a criação de sistemas próprios de seguros e de agências de classificação de risco no âmbito do Brics. Segundo ele, a dependência das instituições financeiras ocidentais limita a capacidade de financiamento do banco e fragiliza países submetidos a sanções.

O dirigente russo ainda propôs que o NDB fortaleça sua atuação intelectual e passe a produzir análises próprias sobre a economia mundial, oferecendo perspectivas alternativas às defendidas por organismos internacionais como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial.

Ao final da fala, Overchuk fez um apelo para que o conselho do banco assuma uma postura mais assertiva.

“o Conselho de Governadores tem de tomar decisões mais ousadas, baseadas em opiniões bem informadas, especialmente em sua segunda década de existência”, afirmou.

Ausência de ministros chama atenção

A ausência dos ministros das Finanças dos países-membros na abertura da reunião anual do Banco do Brics chamou atenção dos participantes. O ministro brasileiro não compareceu devido ao fechamento temporário dos aeroportos de Moscou diante do risco de ataques de drones ucranianos.