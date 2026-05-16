Dilma Rousseff anuncia plano do Banco do BRICS para energia nuclear
Presidente do NBD afirma que banco ampliará investimentos em transição energética, infraestrutura e financiamento em moedas nacionais
247 - O Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), conhecido internacionalmente como Banco do BRICS, iniciou a formulação de uma nova estratégia para os próximos cinco anos, com prioridade para projetos de transição energética, infraestrutura e inovação financeira. O anúncio foi feito pela presidente da instituição, Dilma Rousseff, durante o 11º Encontro Anual do Conselho de Governadores.
De acordo com informações publicadas pela RT Brasil, Dilma afirmou que o banco pretende ampliar sua atuação em áreas consideradas estratégicas para os países-membros, incluindo soluções digitais, financiamento em moedas nacionais e investimentos voltados para energia limpa e desenvolvimento sustentável.
A presidente do NBD explicou que a instituição deverá expandir o uso de instrumentos financeiros já adotados pelo banco, como financiamento comercial, garantias, emissão de títulos em moedas locais, swaps e operações de cofinanciamento. Segundo ela, a meta é fortalecer a capacidade de financiamento dos países integrantes do bloco.
Banco aposta em soluções digitais e tokenização
Além dos mecanismos financeiros tradicionais, o Banco do BRICS também pretende aprofundar estudos sobre novas tecnologias digitais aplicadas ao sistema financeiro. Entre as iniciativas analisadas está a tokenização de ativos, apontada por Dilma Rousseff como uma alternativa capaz de acelerar operações e ampliar o acesso ao financiamento.
A presidente destacou que a próxima etapa da estratégia da instituição terá foco em infraestrutura de transporte, infraestrutura digital e projetos sociais, além da ampliação de iniciativas ligadas à transição energética.
Segundo Dilma, o banco pretende atuar de forma mais ampla em setores considerados essenciais para garantir segurança energética e crescimento econômico sustentável entre os países participantes da instituição.
Pequenos reatores nucleares entram entre prioridades
Entre os segmentos classificados como prioritários, Dilma Rousseff destacou os pequenos reatores nucleares modulares. De acordo com a presidente do NBD, a tecnologia pode contribuir para ampliar a oferta de energia estável com baixa emissão de carbono.
A dirigente também afirmou que o banco continuará buscando mecanismos para fortalecer o financiamento em moedas nacionais, reduzindo a dependência das estruturas financeiras dominadas por grandes centros internacionais.
“O banco se tornará maior, ecológico, digital, inovador, flexível e orientado para a cooperação. Ao mesmo tempo, manterá uma abordagem pragmática e foco na obtenção de resultados práticos”, declarou Dilma Rousseff.
Estratégia prevê fortalecimento de mercados locais
Dilma Rousseff afirmou ainda que uma das prioridades da nova estratégia será ampliar o desenvolvimento dos mercados locais de capitais nos países integrantes do BRICS.
“O desenvolvimento de oportunidades diversificadas em moedas nacionais, o aprofundamento dos mercados locais de capitais e a redução da dependência dos centros financeiros mundiais tradicionais”, afirmou a presidente do banco ao detalhar os objetivos da instituição.
Segundo Dilma, o Novo Banco de Desenvolvimento também pretende ampliar sua presença operacional em novos países que passaram a integrar a instituição nos últimos anos.