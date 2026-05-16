Dilma Rousseff anuncia plano do Banco do BRICS para energia nuclear

247 - O Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), conhecido internacionalmente como Banco do BRICS, iniciou a formulação de uma nova estratégia para os próximos cinco anos, com prioridade para projetos de transição energética, infraestrutura e inovação financeira. O anúncio foi feito pela presidente da instituição, Dilma Rousseff, durante o 11º Encontro Anual do Conselho de Governadores.

De acordo com informações publicadas pela RT Brasil, Dilma afirmou que o banco pretende ampliar sua atuação em áreas consideradas estratégicas para os países-membros, incluindo soluções digitais, financiamento em moedas nacionais e investimentos voltados para energia limpa e desenvolvimento sustentável.

A presidente do NBD explicou que a instituição deverá expandir o uso de instrumentos financeiros já adotados pelo banco, como financiamento comercial, garantias, emissão de títulos em moedas locais, swaps e operações de cofinanciamento. Segundo ela, a meta é fortalecer a capacidade de financiamento dos países integrantes do bloco.

Banco aposta em soluções digitais e tokenização

Além dos mecanismos financeiros tradicionais, o Banco do BRICS também pretende aprofundar estudos sobre novas tecnologias digitais aplicadas ao sistema financeiro. Entre as iniciativas analisadas está a tokenização de ativos, apontada por Dilma Rousseff como uma alternativa capaz de acelerar operações e ampliar o acesso ao financiamento.

A presidente destacou que a próxima etapa da estratégia da instituição terá foco em infraestrutura de transporte, infraestrutura digital e projetos sociais, além da ampliação de iniciativas ligadas à transição energética.

Segundo Dilma, o banco pretende atuar de forma mais ampla em setores considerados essenciais para garantir segurança energética e crescimento econômico sustentável entre os países participantes da instituição.

A presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB) do BRICS, Dilma Rousseff, defendeu que o banco incentive o financiamento em moedas locais de cada país, reforçando a política adotada pelo NDB rumo à completa desdolarização. Sua fala ocorreu durante a cúpula NDB 2026 na Rússia. pic.twitter.com/gPNcTsOEJz — Análise Geopolítica (@AnaliseGeopol) May 16, 2026





Pequenos reatores nucleares entram entre prioridades

Entre os segmentos classificados como prioritários, Dilma Rousseff destacou os pequenos reatores nucleares modulares. De acordo com a presidente do NBD, a tecnologia pode contribuir para ampliar a oferta de energia estável com baixa emissão de carbono.

A dirigente também afirmou que o banco continuará buscando mecanismos para fortalecer o financiamento em moedas nacionais, reduzindo a dependência das estruturas financeiras dominadas por grandes centros internacionais.

“O banco se tornará maior, ecológico, digital, inovador, flexível e orientado para a cooperação. Ao mesmo tempo, manterá uma abordagem pragmática e foco na obtenção de resultados práticos”, declarou Dilma Rousseff.

Estratégia prevê fortalecimento de mercados locais

Dilma Rousseff afirmou ainda que uma das prioridades da nova estratégia será ampliar o desenvolvimento dos mercados locais de capitais nos países integrantes do BRICS.

“O desenvolvimento de oportunidades diversificadas em moedas nacionais, o aprofundamento dos mercados locais de capitais e a redução da dependência dos centros financeiros mundiais tradicionais”, afirmou a presidente do banco ao detalhar os objetivos da instituição.

Segundo Dilma, o Novo Banco de Desenvolvimento também pretende ampliar sua presença operacional em novos países que passaram a integrar a instituição nos últimos anos.