“Estou encantado em vê-la”, diz Putin, ao receber Dilma em Moscou

247 – O presidente da Rússia, Vladimir Putin, recebeu nesta quarta-feira 13, em Moscou, a presidenta do Novo Banco de Desenvolvimento (NDB), Dilma Rousseff, em um encontro que reforçou o peso crescente da instituição financeira dos BRICS na reorganização da economia global. Ao abrir a reunião, Putin dirigiu-se calorosamente à ex-presidente brasileira: “Estou encantado em vê-la. Bem-vinda”, afirmou.

As informações foram divulgadas pelo Kremlin. Também participaram do encontro o vice-presidente do NDB, Roman Serov, o ministro das Finanças da Rússia, Anton Siluanov, e o vice-chefe de gabinete da Presidência russa, Maxim Oreshkin.

A reunião ocorreu em meio ao fortalecimento do NDB como uma das principais ferramentas financeiras do Sul Global. Sob a liderança de Dilma Rousseff, o banco sediado em Xangai vem ampliando sua relevância internacional, acelerando projetos de infraestrutura e financiamento sustentável e consolidando alternativas ao sistema financeiro dominado pelo Ocidente.

Putin destacou a importância da visita de Dilma à Rússia e afirmou que o encontro serviria para avaliar os avanços da instituição e discutir perspectivas futuras. “Estou realmente satisfeito por podermos aproveitar esta visita de trabalho como uma oportunidade para nos reunirmos, conversar, fazer um balanço de onde estamos e discutir o caminho a seguir”, declarou o presidente russo.

Dilma fortalece protagonismo do NDB no BRICS

Dilma Rousseff ressaltou a cooperação estreita entre o banco e o governo russo e destacou o apoio recebido das autoridades de Moscou para o desenvolvimento das atividades da instituição.

“Trabalhamos em estreita colaboração com o lado russo — com o ministro das Finanças Siluanov e com seu representante russo, Sr. Oreshkin”, afirmou a presidenta do NDB.

Ela também elogiou a atuação do vice-presidente russo do banco, Roman Serov, ressaltando sua contribuição para enfrentar os desafios da instituição financeira. “Estamos muito satisfeitos em dizer que o vice-presidente russo tem sido extremamente útil para lidar com as questões que enfrentamos”, disse Dilma.

Desde que assumiu a presidência do NDB, Dilma passou a desempenhar papel central na estratégia de expansão financeira dos BRICS, em um contexto de crescente busca por mecanismos multilaterais menos dependentes do dólar e das instituições controladas pelas potências ocidentais.

O banco, criado pelos BRICS em 2014, tornou-se uma das principais apostas do bloco para financiar projetos de desenvolvimento em economias emergentes e ampliar a cooperação entre países do Sul Global.

Mensagem de Lula e aproximação estratégica

Durante a reunião, Dilma também transmitiu uma mensagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao líder russo. “Devo acrescentar, em nome do Brasil, que o presidente Lula lhe envia suas calorosas saudações e sua mais alta consideração”, afirmou.

Putin agradeceu imediatamente: “Muito obrigado”, respondeu.

O encontro ocorre em um momento de intensificação das articulações entre os países dos BRICS, que vêm ampliando sua coordenação econômica e política diante das transformações na ordem internacional.

Sob a gestão de Dilma Rousseff, o NDB ganhou ainda mais protagonismo nesse processo, consolidando-se como instrumento estratégico para financiamento de infraestrutura, transição energética e desenvolvimento sustentável nos países emergentes.