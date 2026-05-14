Fortalecer países‑membros é prioridade estratégica do banco do BRICS, diz Dilma

247 - A presidente do Banco dos BRICS (NDB), Dilma Rousseff, afirmou nesta quinta-feira (14) que a prioridade da instituição é fortalecer os países membros do bloco. A declaração foi dada durante participação na reunião anual do Conselho de Governadores do NBD em Moscou, informa a Sputnik.

“Nosso banco precisa melhorar a capacidade de nossos países-membros”, disse Dilma.

O encontro reúne representantes dos países-membros do BRICS para discutir estratégias de financiamento, projetos de infraestrutura e iniciativas voltadas ao desenvolvimento sustentável. Dilma representa o Brasil nas discussões da cúpula do banco, que tem ampliado sua atuação internacional nos últimos anos.

Atualmente à frente do NBD, Dilma Rousseff exerce papel central nas decisões da instituição financeira criada pelos países do bloco para fomentar investimentos em áreas estratégicas. A presença da ex-presidente brasileira na reunião reforça o peso do Brasil nas articulações multilaterais conduzidas pelo BRICS.

O Novo Banco de Desenvolvimento foi criado com o objetivo de financiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável nos países integrantes do grupo, formado originalmente por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, e que recentemente ampliou sua composição com novos membros.