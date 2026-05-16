Putin fará visita de Estado à China logo após viagem de Trump ao país

247 - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, realizará uma visita oficial de Estado à China nos dias 19 e 20 de maio, segundo informou neste sábado o Ministério das Relações Exteriores chinês. A informação foi divulgada pelo jornal Global Times.

De acordo com o comunicado oficial, a viagem ocorrerá a convite do presidente chinês Xi Jinping. O anúncio foi feito por um porta-voz da chancelaria chinesa, que confirmou a agenda diplomática do líder russo em território chinês.

A visita de Putin acontece logo após a passagem do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, pela China em uma viagem de Estado marcada por reuniões com Xi Jinping e discussões sobre comércio, tecnologia e segurança internacional. A presença consecutiva dos líderes das duas maiores potências rivais de Washington evidencia o peso crescente da China no cenário diplomático global e o papel central de Pequim nas disputas geopolíticas contemporâneas.

A nova agenda entre Rússia e China ocorre em meio ao aprofundamento da parceria estratégica entre Moscou e Pequim. Nos últimos anos, os dois países ampliaram a cooperação em áreas como energia, comércio, infraestrutura e coordenação política em fóruns internacionais.

Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre os compromissos oficiais previstos durante a visita de Vladimir Putin nem sobre eventuais acordos que poderão ser anunciados pelas duas nações ao término da agenda diplomática.