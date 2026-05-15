Xi Jinping e Donald Trump têm nova reunião em Zhongnanhai

CGTN – O presidente chinês, Xi Jinping, e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realizaram uma nova reunião nesta sexta-feira (15) em Zhongnanhai, a emblemática sede do governo chinês em Beijing, em um encontro reservado.

No encontro, Xi Jinping considerou a visita do presidente estadunidense histórica e simbólica, ressaltando que os líderes dos dois países oferecem orientação para manter relações construtivas, estratégicas e estáveis entre China e EUA, além de alcançarem uma série de consensos importantes para preservar relações comerciais e desenvolver cooperações pragmáticas.

Segundo Xi Jinping, a visita​ de Trump pode aumentar a compreensão​ e a confiança mútua, trazendo mais benefícios aos povos de ambos os países, provando também que as relações sino-estadunidenses, baseadas no respeito mútuo, correspondem às expectativas​ de seus povos e podem gerar coexistência pacífica e cooperação recíproca.

Por sua vez, Trump também considerou a visita à China​ bem-sucedida e memorável. Durante sua estada, os dois países alcançaram consensos, assinaram acordos e solucionaram divergências, o que deverá gerar impactos​ positivos para a China e​ para o mundo.

O presidente estadunidense afirmou que respeita o presidente Xi Jinping, mantém com ele uma relação amistosa e deseja dar continuidade a esse intercâmbio, acrescentando que está ansioso para recebê-lo​ em Washington.

No encontro, os líderes dos dois países também trocaram opiniões sobre temas regionais relevantes.

Fonte: CMG