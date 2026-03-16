Economia da China cresce e confirma início positivo de 2026

247 - A economia chinesa apresentou sinais consistentes de recuperação no início de 2026, com crescimento em diversos setores estratégicos. Dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística indicam que a atividade industrial, o setor de serviços e o comércio exterior registraram avanços relevantes entre janeiro e fevereiro, reforçando a perspectiva de estabilidade e expansão para a segunda maior economia do mundo.As informações foram publicadas pela agência Prensa Latina, que destacou os resultados divulgados pelas autoridades estatísticas chinesas. De acordo com os números oficiais, o valor agregado da produção industrial em nível nacional aumentou 6,3% na comparação anual no primeiro bimestre do ano, evidenciando a retomada da atividade produtiva após um período de ajustes econômicos.

Indústria e serviços

Além do avanço industrial, o setor de serviços também apresentou crescimento significativo. O índice de produção de serviços subiu 5,2% no mesmo período, refletindo o fortalecimento de atividades ligadas ao consumo, logística e tecnologia.O comércio varejista também mostrou evolução. As vendas totais no varejo alcançaram 86,079 trilhões de yuans (aproximadamente US$ 11,9 trilhões), registrando aumento anual de 2,8%. O resultado indica recuperação gradual do consumo doméstico, considerado um dos principais pilares da estratégia econômica chinesa.

Investimentos e comércio exterior

Outro indicador relevante foi o investimento em ativos fixos — excluindo o setor doméstico — que somou 52,721 trilhões de yuans (cerca de US$ 7,3 trilhões), com crescimento anual de 1,8%.O comércio exterior de mercadorias teve desempenho ainda mais expressivo. Segundo o Departamento Nacional de Estatísticas (NBS), o volume total alcançou 77,321 trilhões de yuans (aproximadamente US$ 10,7 trilhões), representando um aumento de 18,3% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Mercado de trabalho

No mercado de trabalho, os dados indicam estabilidade. A taxa média de desemprego urbano permaneceu em 5,3% durante os dois primeiros meses de 2026.Em relação aos preços, o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) registrou alta anual de 0,8%, enquanto o Índice de Preços ao Produtor Industrial (IPP) apresentou queda de 1,2%, refletindo ajustes nos custos de produção e nas cadeias industriais.

Autoridades apontam recuperação, mas destacam desafios

Fu Linghui, porta-voz do Instituto Nacional de Estatística, afirmou que os principais indicadores mostram um cenário positivo para o início do ano.

"Os principais indicadores econômicos mostraram uma clara recuperação e a economia nacional teve um bom começo", declarou.

Apesar do desempenho favorável, o porta-voz ressaltou que persistem desafios relacionados ao cenário internacional e às transformações estruturais internas da economia.

"Os desafios persistem devido à mudança do ambiente externo, ao aumento dos riscos geopolíticos e às dificuldades enfrentadas por algumas empresas no processo de desenvolvimento e transformação", afirmou Fu.

Estabilidade e inovação

Segundo o representante do órgão estatístico, o governo chinês pretende manter uma estratégia de crescimento baseada em estabilidade e políticas macroeconômicas mais ativas.

Fu Linghui indicou que o país continuará avançando na implementação de medidas destinadas a fortalecer novas forças produtivas e incentivar o desenvolvimento econômico de alta qualidade, adaptado às condições locais.

"Na próxima etapa, a China manterá seu tom de trabalho de avançar com estabilidade, implementará políticas macroeconômicas mais ativas e eficazes e desenvolverá novas forças produtivas de qualidade de acordo com as condições locais", afirmou.

Ele acrescentou que as prioridades incluem a estabilização do emprego, das empresas, do mercado e das expectativas, com o objetivo de garantir um crescimento econômico equilibrado tanto em termos qualitativos quanto quantitativos.Os resultados aparecem em um contexto de recuperação moderada da economia mundial. Nesse cenário, a China segue desempenhando papel central na expansão econômica global, tendo contribuído com cerca de 30% do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) mundial em 2025.