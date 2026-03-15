A China no ano de início do 15º Plano Quinquenal

CGTN – Nas sessões anuais da Assembleia Popular Nacional (APN), o mais alto órgão legislativo da China, e da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês (CCPPCh), órgão conselheiro do país, não foi apenas definido o futuro programa de ação da China, como também foi traçado um roteiro para a prosperidade comum do mundo. Como a China cumprirá suas tarefas nos próximos cinco anos?

Até 2030, o crescimento do PIB chinês permanecerá dentro de uma faixa razoável. A meta anual será definida de acordo com as condições concretas. Essa declaração abrange tanto uma meta quantitativa quanto uma orientação clara para um desenvolvimento de alta qualidade. Com isso, fica claro para o mundo que, para a China, um “crescimento quantitativo razoável” é importante, mas mais importante ainda é uma “melhoria qualitativa efetiva”.

“A promoção de novas forças produtivas de qualidade é de importância crucial para promover um desenvolvimento de alta qualidade e fortalecer a competitividade econômica.” Foi a essa conclusão que chegou o presidente chinês, Xi Jinping, durante as duas sessões anuais. No relatório de trabalho do governo deste ano, os termos “reforma” e “inovação” foram mencionados no total 75 vezes. Vale notar que nesse relatório foi proposta, pela primeira vez, a “criação de novos negócios da economia inteligente”. Isso significa que a Inteligência Artificial, como fator decisivo, injetará fortes impulsos no futuro desenvolvimento de alta qualidade.

Além disso, o 15º Plano Quinquenal prevê várias medidas para promover a “compra na China”, bem como para fortalecer a atração do país como destino de investimentos. Isso abre novas oportunidades para que empresas e investidores de diversos países participem do enorme mercado chinês. Ao mesmo tempo, a China continuará a promover sua abertura ao mundo. O relatório de trabalho do governo deste ano enfatiza diversas medidas, como a ampliação da abertura, o reforço de investimentos mútuos, a otimização estrutural do comércio exterior e a implementação de alta qualidade da Iniciativa Cinturão e Rota. Isso demonstra a determinação e os esforços do país para aprofundar continuamente a abertura institucional.

O mundo atual é marcado por transformações, turbulências e conflitos. Na coletiva de imprensa realizada durante as duas sessões anuais, o ministro das Relações Exteriores, Wang Yi, explicou o que a China apoia, o que rejeita, quais responsabilidades assume e qual rumo o país seguirá. A China trará uma valiosa estabilidade ao mundo.

Nos próximos cinco anos, a China continuará sendo um grande país previsível, confiável e responsável, além de uma força importante para a paz, a estabilidade e a justiça no mundo.

tradução: Shi Liang

revisão: Patrícia Comunello