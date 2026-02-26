Em discurso no parlamento israelense Modi reforça cooperação com regime sionista

247 - O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, proferiu um discurso no Knesset, o parlamento de Israel, nesta quarta-feira (25), em uma sessão marcada por aplausos e reconhecimento oficial. A fala do líder indiano ocorreu durante sua visita de dois dias ao país, em um momento de crescente aproximação com o regime sionista e de tensões geopolíticas no Oriente Médio.

Segundo relatos da Associated Press, Modi foi calorosamente recepcionado pelos legisladores israelenses e enfatizou a importância da amizade, do respeito e da parceria entre a Índia e Israel, num gesto simbólico para estreitar relações estratégicas que vêm se intensificando na última década.

Na sessão do parlamento, o primeiro-ministro indiano afirmou que tanto a Índia quanto Israel adotam uma política de “tolerância zero contra o terrorismo”, sem aplicar “dupla padronização”. Essa declaração reafirma o alinhamento de Nova Déli com Tel Aviv em questões de segurança.

O discurso de Modi também ressaltou a importância de promover “diálogo, paz e estabilidade” no Oriente Médio, reforçando a intenção da Índia de ser um parceiro ativo nas soluções diplomáticas para conflitos regionais, em um momento crítico para a estabilidade regional.

Durante a sessão, Modi foi homenageado com a “Medalha do Presidente do Knesset”, a mais alta condecoração parlamentar israelense, concedida em reconhecimento ao seu papel no fortalecimento das relações entre os dois países. Ele se tornou o primeiro primeiro-ministro da Índia a receber a honraria, simbolizando o aprofundamento do vínculo diplomático.

O discurso e a visita ocorrem em um contexto de cooperação ampliada entre Nova Délhi e Jerusalém em setores como defesa, tecnologia, inteligência artificial e comércio, com negociações em curso para um Acordo de Livre Comércio (FTA, na sigla em inglês) e outros acordos bilaterais.

Autoridades presentes destacaram que a visita de Modi ao Knesset, a primeira de um primeiro-ministro indiano, representa um marco nas relações exteriores da Índia e um reforço simbólico da parceria estratégica entre as duas nações, que buscam consolidar seus interesses compartilhados no cenário global.

A viagem também despertou debates políticos em Nova Déli, com vozes de oposição questionando a prioridade da visita diante de desafios domésticos e exigindo maior atenção a outras questões em curso.

A presença de Modi em Israel segue uma trajetória de aproximação diplomática que tem equilibrado relações tradicionais da Índia com países árabes e sua cooperação ampliada com Israel, em um delicado jogo geopolítico no Oriente Médio.