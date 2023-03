Em esforço pela paz, Xi Jinping planeja realizar reunião virtual com Zelensky e se encontrar com Putin na próxima semana

Apoie o 247

247 - O presidente chinês, Xi Jinping, planeja falar com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, pela primeira vez desde o início da guerra na Ucrânia, provavelmente após sua visita a Moscou na próxima semana para se encontrar com o presidente russo, Vladimir Putin, de acordo com pessoas familiarizadas com o assunto citadas pelo Wall Street Journal.

A realização de reuniões com o presidente Putin e o presidente Zelensky - esta última de forma virtual - reflete a intenção de Pequim de desempenhar um papel mais ativo na mediação do fim do conflito armado que já dura mais de um ano.

A agência de notícias russa Tass informou em 30 de janeiro que Putin havia convidado Xi para visitar a Rússia na primavera (boreal). O WSJ informou no mês passado que a visita à capital russa poderia ocorrer em abril ou início de maio.

No mês passado, Putin recebeu o principal diplomata chinês, Wang Yi, em visita a Moscou e sinalizou que Xi viajaria para a Rússia.

A China e a Rússia estabeleceram uma parceria "sem limites" em fevereiro de 2022, quando Putin visitou Pequim para a abertura das Olimpíadas de Inverno, semanas antes do início da operação militar, e os dois lados continuaram a reafirmar a força de seus laços.

Xi se encontrou pessoalmente com Putin 39 vezes desde que se tornou presidente, mais recentemente em setembro durante uma cúpula na Ásia central.

Na segunda-feira, Xi concluiu a sessão anual do parlamento da China, o Congresso Nacional do Povo, durante a qual foi confirmado em um terceiro mandato como presidente. (Com Reuters).

