Em missa de Natal, papa Leão XIV associa sofrimento do povo palestino em Gaza a Jesus Cristo

247 - O papa Leão XIV criticou nesta quinta-feira (25) as condições dos palestinos em Gaza, sob constante fogo de Israel. O pontífice discursou na Santa Missa de Natal, na Basílica de São Pedro, pela primeira vez, depois de ser eleito em maio. As informações são da agência Reuters.

Leão, o primeiro papa dos Estados Unidos, disse que a história de Jesus nascendo em um estábulo mostrou que Deus havia "armado sua frágil tenda" entre as pessoas do mundo. "Como, então, podemos não pensar nas tendas em Gaza, expostas por semanas à chuva, ao vento e ao frio?", perguntou ele.

Em uma bênção de Natal posterior, o papa, que fez do cuidado com os imigrantes um tema fundamental de seu papado inicial, também lamentou a situação dos migrantes e refugiados que "atravessam o continente norte-americano".

Leão, que no passado criticou a repressão do presidente dos EUA, Donald Trump, à imigração, não o mencionou. Em um sermão na véspera de Natal na quarta-feira (24), o papa disse que se recusar a ajudar pobres e estrangeiros é o mesmo que rejeitar o próprio Deus.

O novo papa lamentou as condições dos palestinos em Gaza várias vezes recentemente e disse a jornalistas no mês passado que a única solução para o conflito contra Israel é a criação de um Estado palestino.

No culto desta quinta-feira com milhares de pessoas, Leão também lamentou as condições dos sem-teto em todo o mundo e a destruição causada pela guerra.

"Frágil é a carne das populações indefesas, provadas por tantas guerras, em andamento ou concluídas, deixando para trás escombros e feridas abertas", disse o papa. "Frágeis são as mentes e as vidas dos jovens forçados a pegar em armas, que nas linhas de frente sentem a insensatez do que lhes é pedido e as falsidades que enchem os discursos pomposos daqueles que os enviam para a morte", disse ele.