Papa Leão diz na véspera de Natal que negar ajuda aos pobres é rejeitar Deus

(Reuters) – O papa Leão afirmou, em um sermão na véspera de Natal nesta quarta-feira (24), que a história do nascimento de Jesus em um estábulo, por não haver lugar na hospedaria, deve servir de lembrança aos cristãos de que recusar ajuda aos pobres e aos estrangeiros hoje equivale a rejeitar o próprio Deus.

Leão, que fez do cuidado com os imigrantes e com os pobres temas centrais de seu início de pontificado, disse que o nascimento de Jesus revela a presença de Deus em cada pessoa, ao conduzir os cerca de 1,4 bilhão de católicos do mundo à celebração do Natal, durante a missa na Basílica de São Pedro.

“Na Terra, não há lugar para Deus se não houver lugar para a pessoa humana. Recusar um é recusar o outro”, disse o papa durante a celebração solene, acompanhada por cerca de 6 mil fiéis dentro da basílica.

Leão, o primeiro papa nascido nos Estados Unidos, celebra seu primeiro Natal após ter sido eleito em maio pelos cardeais do mundo para suceder o falecido papa Francisco.

O pontífice, que já criticou a repressão divisiva contra imigrantes promovida pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, citou uma frase do falecido papa Bento XVI, lamentando que o mundo não cuide das crianças, dos pobres ou dos estrangeiros.

“Enquanto uma economia distorcida nos leva a tratar os seres humanos como mera mercadoria, Deus se torna como nós, revelando a dignidade infinita de cada pessoa”, afirmou Leão.

“Onde há lugar para a pessoa humana, há lugar para Deus”, disse ele. “Até mesmo um estábulo pode se tornar mais sagrado do que um templo.”

Do lado de fora da basílica, cerca de 5 mil pessoas acompanharam a celebração por meio de telões na Praça de São Pedro, segurando guarda-chuvas e vestindo capas de chuva sob a forte chuva que caía em Roma.

Leão, de 70 anos, saiu para cumprimentá-las antes do início da missa. “Eu admiro, respeito e agradeço a vocês por sua coragem e pelo desejo de estar aqui nesta noite”, afirmou. “Mesmo com esse tempo.”