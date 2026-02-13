Em ofensiva contra ações afirmativas, governo Trump processa Harvard por suposta “falta de cooperação” em investigação

247 - O governo de Donald Trump entrou com ação judicial contra a Harvard University por suposta falta de cooperação em investigação federal sobre critérios de admissão. A ação foi apresentada pelo Departamento de Justiça, que afirma que a universidade deixou de entregar documentos considerados essenciais para análise federal sobre políticas de admissão relacionadas à raça, diversidade e outros critérios. As informações são do SBT News.

O governo Trump afirma que a instituição teria atrasado a entrega de dados e se recusado a fornecer informações individualizadas de candidatos, além de comunicações internas relacionadas às políticas de inclusão. O processo também menciona registros ligados à organização Students for Fair Admissions. Segundo a ação, a negativa ou atraso no fornecimento de informações sobre admissões poderia representar descumprimento de exigências vinculadas ao financiamento público.

Governo alega violação da Lei de Direitos Civis

De acordo com a medida judicial, a universidade teria violado o Título VI da Lei de Direitos Civis de 1964 ao não atender integralmente às solicitações federais para revisão de conformidade. O governo sustenta que a entrega completa e tempestiva dos dados é condição para o recebimento de recursos federais.

Em nota, a procuradora-geral adjunta Harmeet K. Dhillon afirmou: "O Departamento de Justiça não permitirá que as universidades desrespeitem as leis federais de direitos civis do nosso país, recusando-se a fornecer as informações necessárias para nossa análise". Ela também declarou: "Se Harvard deixou de discriminar, deve compartilhar de bom grado os dados necessários para comprovar isso".