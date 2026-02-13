Após sequestrar Maduro, Trump cita relação "nota 10" com a Venezuela e anuncia que pretende visitar o país

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na sexta-feira (13) que pretende visitar a Venezuela e classificou como "muito boa" a atual relação entre os dois países. A declaração ocorreu após o sequestro do presidente venezuelano Nicolás Maduro, por forças estadunidenses, e em meio à tentativa da gestão Trump de influenciar os acordos envolvendo petróleo na nação sul-americana. As informações são da agência Reuters.

Trump disse a jornalistas na Casa Branca que pretende viajar à Venezuela, mas não apresentou detalhes. O presidente também elogiou a líder interina venezuelana, Delcy Rodríguez. "Temos uma relação muito boa com a presidente", afirmou. Segundo Trump, a relação dos EUA com a Venezuela é "nota 10".

Reconhecimento da administração interina em debate

Questionado sobre o reconhecimento formal da administração de Rodríguez, Trump afirmou: "Sim, estamos lidando com eles e eles fazem um ótimo trabalho". A Casa Branca não respondeu imediatamente se houve mudança oficial na posição dos Estados Unidos sobre o reconhecimento da liderança interina venezuelana.

Nas últimas semanas, integrantes da administração estadunidense haviam indicado que o país não reconhecia formalmente a legitimidade do governo atual. O secretário de Energia dos Estados Unidos, Chris Wright, esteve na Venezuela na quinta-feira (12) e afirmou que Rodríguez atua como "presidente interina" em cooperação com os Estados Unidos.

Em entrevista à CNN, Wright disse que os Estados Unidos não irão definir qual será o papel político futuro de Rodríguez, afirmando que essa decisão caberá ao povo venezuelano. Já Rodríguez, em entrevista à NBC News, declarou que Maduro é o "presidente legítimo" da Venezuela.