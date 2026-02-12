Maduro é inocente e continua sendo o ‘presidente legítimo’ da Venezuela, afirma Delcy Rodríguez

247 - A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmou à NBC News que Nicolás Maduro continua sendo o “presidente legítimo” do país, em entrevista concedida à jornalista Kristen Welker no programa Meet the Press. As declarações foram feitas em Caracas e publicadas pela imprensa internacional, que acompanhou a primeira aparição da líder venezuelana em um veículo estadunidense desde que assumiu o cargo.

Rodríguez comentou também sobre um convite para visitar os Estados Unidos, que teria sido feito pelo secretário de Energia dos EUA, Chris Wright, durante sua recente visita a Caracas. A presidente interina disse estar considerando a viagem como parte de um processo de cooperação bilateral entre os dois países.

Maduro é “líder legítimo”, diz presidente interina

A mandatária venezuelana foi categórica ao defender a legitimidade de Maduro, deposto e atualmente sob custódia legal nos Estados Unidos. “Posso afirmar que o presidente Nicolás Maduro é o presidente legítimo. Digo isso como advogada. Tanto o presidente Maduro quanto Cilia Flores, a primeira-dama, são inocentes”, declarou Delcy Rodríguez, ressaltando sua posição jurídica e política.

A fala ocorre em meio a um cenário de tensão política na Venezuela, após a captura de Maduro pelas forças dos Estados Unidos no início do mês passado e sua transferência para Nova York, onde enfrenta acusações criminais federais.

Convite para visita aos Estados Unidos

Rodríguez também confirmou que recebeu um convite para ir aos Estados Unidos, feito pelo secretário de Energia, Chris Wright, como parte de um esforço diplomático. “Fui convidada para ir aos Estados Unidos. Estamos pensando em ir para essa cooperação e pudermos avançar com tudo”, disse ela no programa.

O convite faz parte de um momento de aproximação entre representantes venezuelanos e autoridades norte-americanas, enquanto ambos os países exploram temas como cooperação energética e negociação de acordos bilaterais.

Contexto da transição de poder

Delcy Rodríguez foi empossada como presidente interina após a captura de Nicolás Maduro em 3 de janeiro de 2026, quando assumiu a liderança do país com base na sucessão constitucional prevista pela Suprema Corte venezuelana.

A entrevista com a imprensa internacional marca um esforço de Rodríguez para reforçar sua posição e explicar publicamente sua leitura da atual situação política no país, em um momento delicado das relações entre Caracas e Washington.

A conversa com a NBC News também destacou a disposição de explorar canais diplomáticos e discussões mais amplas sobre a cooperação com os Estados Unidos, o que pode abrir novos caminhos para as relações bilaterais no futuro próximo.